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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı:- "Hak arayışına diyeceğimiz olmaz ama mesnetsiz hiçbir girişim de Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin Millet İttifakı'nın emanetinde olduğu gerçeğini değiştiremez"- "İmamoğlu'nun Anıtkabir'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazmasının bir sakıncası yoktur. Geçici rakamlara göre de bu hakkı almıştır"- "İktidar, bugüne kadar kazanmasını bildiği gibi kaybetmesini de bilmeli ve ona göre davranış sergilemelidir. Yani hazmedebilmelidir"

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:33
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Hak arayışına diyeceğimiz olmaz ama mesnetsiz hiçbir girişim de Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin Millet İttifakı'nın emanetinde olduğu gerçeğini değiştiremez." dedi.

Paçacı, İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde, Millet İttifakı'nın başarısının ortada olduğunu belirterek, seçimden sonra oluşan tablodan AK Parti iktidarının çıkarması gereken dersler bulunduğunu ifade etti.

31 Mart'ta Türkiye'de çok önemli bir değişim yaşandığını aktaran Paçacı, şöyle devam etti:

"Tablo, doğru ve dikkatli incelendiğinde görülecektir ki İYİ Parti, 17 yıllık konforlu siyasete nokta koyan güçtür. 31 Mart sonrası, büyükşehirlerde, millete nefes aldıran, insanımızı rahatlatan bir dönüşüm yaşandıysa Türkiye'nin siyasi görünümü değişmişse bu, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içerisinde ortaya koyduğu performans ve katkı dolayısıyladır.İYİ Parti, toplumsal yaşam alanına 17 yıldır fütursuzca yapılan müdahalelere 'dur' demiş, insanların özgürlük alanına sahip çıkarak, kendisinden beklenen işlevini yerine getirmiştir."

Paçacı, İstanbul ve Ankara sonuçları üzerine yürütülen iddia ve tartışmaların, bütün taraflar için demokratik bir hak olduğunu, ancak bu tartışmalarda, seçim kurullarına itirazlar yapılırken ve incelemeler sürerken, yeterince yorulmuş demokrasinin daha fazla yara almamasına bütün tarafların özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Cihan Paçacı, "Devletin tüm kurumlarını uzun bir süredir ve tek başına elinde bulunduran bir iktidarın, 'tarihin en şaibeli seçimi' gibi ifadelerle millet iradesine saygısızlık yapmaya hakkı yoktur. Tüm denetim imkanları ellerinin altındayken, tüm kurumlar sorgusuz sualsiz biat durumundayken, bu tür söylemlerle millet iradesini karalamak kimsenin haddi değildir. Şayet konu, etik dışı davranışlar ise bu konuda iktidar partisinden başka fail aramanın da anlamı yoktur. Hak arayışına diyeceğimiz olmaz, ama mesnetsiz hiçbir girişim de Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin Millet İttifakı'nın emanetinde olduğu gerçeğini değiştiremez." diye konuştu.

Paçacı, bir gazetecinin, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin soruya, "Anıtkabir'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazmasının bir sakıncası yoktur. Geçici rakamlara göre de bu hakkı almıştır." yanıtını verdi.

"Ankara ve İstanbul'da sayımlarda farklı bir sonuç çıkar mı?" sorusu üzerine Paçacı, itirazın bir demokratik hak olduğunu yineleyerek, "İktidar, bugüne kadar kazanmasını bildiği gibi kaybetmesini de bilmeli ve ona göre davranış sergilemelidir. Yani hazmedebilmelidir." dedi.

- Bahçeli'nin yeni sistem önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel yönetimlere ilişkin önerisiyle ilgili bir soru üzerine Paçacı, "Sayın Bahçeli'nin önerisi bugünün meselesi değildir. Bu öneride samimilerse bir yasa teklifi verirler, Meclis'te görüşürler ve bundan sonraki seçimlerde o teklifin değerlendirilmesi sonucu uygulamaya konulabilir." diye konuştu.

Bir soru üzerine Paçacı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının bilgileri dahilinde olduğunu ve Özdağ'ın geçen ay Genel Başkan Meral Akşener ile konuyu istişare ettiğini aktardı.

Özdağ'ın Meclis çalışmalarına yoğunlaştığını ifade eden Paçacı, "Yarın öbür gün diğer partilerde de bu değişiklikler olabilecektir. Bunlar doğal gelişmedir." dedi.

- "Türkiye'nin siyasi fotoğrafını değiştiren parti olduk"

Paçacı, bu seçimde partilerinin 8 olan ilçe belediye sayısını 25'e çıkardıklarını ifade ederek, "İYİ Parti, bir büyükşehir, bir ilde geçici sonuçlar itibariyle 5 bin civarındaki oy alabilseydi buraları da kazanıyor olacaktı. Parti, bu seçimlerde gösterdiği performansla başarılı bir sonuç almıştır. Bundan sonraki hedefi de Türk siyasetinde ülke yönetimini üstlenecek çalışmayı yapmak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Paçacı, Balıkesir ve Uşak'ta seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini, sonuçların incelendiğini ve kendi lehlerine sonuçlanmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, "Çok küçük oy farklarıyla buralar kaybedildi. Futbol maçında 90. dakikada gol yiyip üzülürsünüz o da bizim üzüntümüz oldu. Ama netice itibarıyla Türkiye'nin siyasi fotoğrafını değiştiren parti olduk." ifadesini kullandı.

Bir başka soru üzerine Paçacı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üniter bir yapıya sahiptir, asla eyalet sistemi tartışılamaz veya böyle bir talepte bulunmak şahsi kanaatimizce ülkenin bölünmesine yol açan bir işlem olur." dedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:33
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