İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu? Balıkesir İP adayları 2019

24 Haziran seçimlerinde beklediği sonucu alamayan İYİ Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde daha iyi bir sonuç elde etmek istiyor. İYİ Parti 2019 yerel seçimlere gireceği belediye başkan adaylarını açıklıyor. İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını son dakika açıkladı. Peki İYİ Parti Balıkesir belediye başkan adayı kim oldu? İP Balıkesir belediye başkan adayları 2019 kimler oldu?

İYİ Parti 24 Haziran genel seçimlere CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakını oluşturarak girmişti. Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti yüzde 10 oy almış ve 43 milletvekili Meclis’e sokabilmişti. Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde yine CHP ile ittifak yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. İYİ Parti bir yandan da belediye başkan adaylarını açıklıyor. İYİ Parti son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti Balıkesir belediye başkan adayları kim oldu? İYİ Parti Balıkesir belediye başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Sorularının cevabı merak ediliyordu ki İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayını açıkladı.

2019 yerel seçim Balıkesir İYİ Parti belediye başkan adayı mevcut Balıkesir Milletvekili İsmail Ok oldu. İYİ Parti 24 Haziran 2018 genel seçimlerde Balıkesir’den yüzde 14.7 oy almıştı. İYİ Parti bu sonuna göre Balıkesir’den 1 milletvekilini Meclis’e sokmayı başarmıştı. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkan adayı Meral Akşener de Balıkesir’den yüzde 10.4 oy almıştı. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz oldu. Peki İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İsmail Ok kimdir? İsmail Ok nereli ve kaç yaşında?

1964 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesi Hotaşlar köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyümde tamamladı. 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi’ne girdi. Buradan, 1982’de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu.

Aynı yıl üniversite sınavına girerek, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü’nü kazandı. 1987’de mezun olduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir`de Sivil Savunma Memuru olarak görev yaptı. 1989-1991 yılları arasında İstanbul-Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi’nde, 1991-1994 yılları arasında Susurluk Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 1994-1999 yılları arasında, Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Kimya Öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’ne atandı.

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlik görevinden, 01 Aralık 2008 tarihinde istifa etti. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Balıkesir Belediye Başkanı oldu. 1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. İsmal Ok, evli, iki erkek çocuk babası ve İngilizce bilmektedir.