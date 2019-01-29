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İYİ Parti istanbul ilçe belediye başkan adayları 2019| İYİ Parti Bağcılar belediye başkan adayı

İYİ Parti İstanbul Bağcılar ilçe belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? Sorusu CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının açıklamasıyla merak konusu oldu. CHP açıkladığı İStanbul ilçe belediye başkan adayları arasında Bağcılar yer almazken, CHP-İYİ Parti ittifakı kapsamında Bağcılar’dan İYİ Parti belediye başkan adayı mı çıkartacak sorusu gündemde. İYİ Parti Bağcılar belediye başkan adayı 2019 ne zaman açıklanacak?

29 Ocak 2019 Salı 09:53
İYİ Parti istanbul ilçe belediye başkan adayları 2019| İYİ Parti Bağcılar belediye başkan adayı

İYİ Parti İstanbul Bağcılar ilçe belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? Sorusu CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının açıklamasıyla merak konusu oldu. CHP açıkladığı İStanbul ilçe belediye başkan adayları arasında Bağcılar yer almazken, CHP-İYİ Parti ittifakı kapsamında Bağcılar’dan İYİ Parti belediye başkan adayı mı çıkartacak sorusu gündemde.

Sert tartışmaların yaşandığı ve istifaların da beraberinde geldiği kritik CHP PM toplantısında sonrası, toplamda 145 belediye başkan adayı belirlendi. CHP, İstanbul'da 29 ilçe belediye başkan adayını belirledi. Buna göre, 5 belediye başkanı görevine devam etmesi için aday gösterilirken, CHP'li 5 belediyede ise yeni isimler aday gösterildi.

Bağcılar, Esenler, Arnavutköy ve Kağıthane İYİ Parti'ye mi?

CHP İstanbul’da 9 ilçeyi açıklamadı. PM’de Şişli ve Silivri adaylarına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kaftancıoğlu’nun istifası üzerine PM’de Şişi ve Silivri adayları geri çekilmiş, Kaftancıoğlu ise istifasını geri almıştı. CHP İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Silivri ve Şişli ilçe belediye başkan adaylarını açıklamadı. CHP-İYİ Parti ittifakı kapsamında Arnavutköy, Esenler, Kağıthane, Bağcılar belediye başkan adaylığında İYİ Parti aday çıkarması bekleniyor. İYİ Parti’nin Bağcılar belediye başkan adayı ise henüz kim olacağı açıklanmadı.

 

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:53
  1. İstanbul
  2. İYİ Parti Bağcılar belediye başkan adayı 2019
  3. iyi parti istanbul bağcılar belediye başkan adayı
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