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İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 kim? yerel seçim

İYİ Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. Bu seçimlerde İYİ Parti’nin siyaset arenasında var olup olmayacağı oylanacak. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Ankara belediye başkan adayları, İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 kim?

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:26
İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019 kim? yerel seçim

İYİ Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. Bu seçimlerde İYİ Parti’nin siyaset arenasında var olup olmayacağı oylanacak. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Ankara belediye başkan adayları, İYİ Parti Kızılcahamam ilçe belediye başkan adayı, İYİ Parti Malam ilçe belediye başkan adayı,  İYİ Parti Çubuk ilçe belediye başkan adayı, İYİ Parti Etimesgut ilçe belediye başkan adayı 2019 kim?

İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturup seçimlere giren İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9,9 oranında oya sahip olmuş ve 43 milletvekilini Meclis’e sokabilmişti. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü bu kez belediye seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler için CHP ve ile günlerdir görüşmeler gerçekleştiren İYİ Parti, sonunda CHP ile anlaşmaya vardı. CHP-İYİ Parti ittifakına göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bırakacak, buna karşılık CHP ise başta Balıkesir, Masina, Trabzon gibi şehirlerde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirmeye çalışıyor. İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekilleri

Ankara 1. Bölge

İyi Parti; Koray Aydın, İbrahim Halil Oral

Ankara 2. Bölge

İyi Parti: Şenol Bal

Ankara 3. Bölge

İyi Parti, Durmuş Yılmaz,Ayhan Altıntaş

Kızılcahamam 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.8

MHP % 39.9

CHP % 3.1

SP % 1.4

Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 56.6

MHP % 19.1

BBP % 17.4

CHP % 4.8

Kahramankazan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.4

MHP % 42.1

CHP % 2.4

Sincan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.7

MHP % 29.0

CHP % 9.0

BBP % 1.7

Polatlı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 47.4

AK Parti % 42.8

CHP % 5.5

HDP % 2.0

Haymana 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 42.4

AK Parti % 39.1

HDP % 7.2

MHP % 4.2

Gölbaşı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.8

MHP % 41.4

CHP % 12.2

SP % 1.2

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3

Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50.8

AK Parti % 37.9

MHP % 7.9

BBP % 1.2

Nallıhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47.9

CHP % 34.3

MHP % 16.5

SP % 0.7

Beypazarı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.4

MHP % 33.8

CHP % 10.6

HDP % 1.4

Güdül 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 40.3

MHP % 20.7

Bağımsız % 11.5

BBP % 14.8

CHP % 4,0

Şereflikoçhisar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46.3

MHP % 32.7

CHP % 16.7

HDP % 2.4

SP % 0.9

Bala belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 29

MHP % 16

Akyurt belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

MHP % 34

Çamlıdere belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 68

MHP % 25

CHP % 4

Pursaklar beledeye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 63

MHP % 27

CHP % 4

Ayas belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 30

MHP % 17

Evren belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 31

CHP % 15

Kalecik belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

MHP % 21

CHP % 14

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:26
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
  7. iyi parti ankara belediye başkan adayları
  8. iyi parti ankara etimesgut belediye başkan adayı
  9. Yİ Parti Kızılcahamam ilçe belediye başkan adayı
  10. İYİ Parti Malam ilçe belediye başkan adayı
  11. İYİ Parti Çubuk ilçe belediye başkan adayı
  12. iyi parti polatlı belediye başkan adayı
  13. iyi parti haymana belediye başkan adayı
  14. iyi parti gölbaşı belediye başkan adayı
  15. iyi parti kahramankazan belediye başkan adayı
  16. iyi parti yenimahalle belediye başkan adayı

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