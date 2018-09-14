Yetkin Öztürk kimdir? İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk oldu!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başlattıkları yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, 54 il başkanının atamasının Genel Başkan Meral Akşener’in takdiri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi. İYİ Parti'nin Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk oldu. Peki Yetkin Öztürk kimdir? Ankara İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk nereli?

İYİ Parti ilçe teşkilatı kurucusu olan ve ilçe başkanlığı görevini seçim takviminde istifa ederek Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Yetkin ÖZTÜRK partilerin son tarihi olan Milletvekili tam listelerini yüksek seçim kuruluna teslim süresinde 1. Bölge 6. Sıradan İyi Parti Milletvekili adayı olarak açıklanmıştı. Yetkin Öztürk 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilememişti.

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