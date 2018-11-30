İYİ Parti ile CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda paylaşamadığı Mansur Yavaş konusunda İYİ Parti’den son dakika açıklama geldi. İYİ Parti Ankara Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş mı? İşet İYİ Parti’den gelen Mansur Yavaş adaylığı açıklaması.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasını ve tercihini İYİ Parti tarafından kullanmasını istedi. Sayın Yavaş, belediyecilikte de tecrübelidir ve Ankara halkının da yakından tanıdığı bir siyasetçidir. Bugüne kadar 2 seçime girdi ve 2 seçimde de son derece başarılı sonuçlar aldı. Ankara konusu henüz masada olduğu için bunun ötesinde bugün için söylenecek bir şey yoktur'' ifadelerini kullandı.

Ankara adayı rozetsiz olmalı

CHP ve İYİ Parti’nin Ankara adaylığı konusunda paylaşamadığı Mansur Yavaş Twitter’dan Ankara adaylığı için şunları yazmıştı: “Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz. Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur."

CHP: Seçimlere katılan aday rozetli olur

CHP'de Parti Meclisi toplandı. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamalar yapmıştı. Açıklamalarının ardından soruları kabul eden Torun, Mabsur Yavaş'ın 'Rozetsiz Belediye Başkanı' çıkışına değindi, "Ne ifade etmek isteğini bilmiyorum ama mutlaka seçimlere katılan adayların rozetleri olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı'nın Mehmet Özhaseki, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Nihat Zeybekçi olduğunu açıklamıştı.