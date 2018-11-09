İYİ Parti Ankara adayı kim? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İYİ Parti 2019 yerel seçimlerde İstanbul ’da Ümit Özdağ’ı, İzmir’de Şengül Hablemitoğlu’nu, Adana’da İsmail Koncuk’u, Muğla’da Behçet Saatçi’yi, Balıkesir’de ise İsmail Ok’u aday gösterdiği açıklanmasının ardından gözler Ankara adayına çevrildi. Meral Akşener, Ankara adayının Mansur Yavaş olmasını çok istediğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara adayımız olmasını isterim

"Yerel seçimde Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı" iddialarına yönelik bir soruya Akşener, "Benim kişisel olarak yaptığım bir görüşme yok. Mansur Bey'in nasıl bir tutum ve tavır içinde olacağına dair bilgim yok. Kendisiyle ilgili şahsen atılmış bir adımım yok. Mansur Bey'i çok değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim." yanıtını verdi.

Turgut Altınok İYİ Parti Ankara adayı mı?

Ankara kulislerinde Ankara için ismi geçen bir diğer aday Turgut Altınok. Turgut Altınok 30 Mart 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi, Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok 1957 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Turgut Altınok; ilkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, Ortaokulu ve Liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenim için gittiği Azerbaycan da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır. Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda görev almaya başlayan Turgut Altınok henüz 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına, hemen akabinde de Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok 30 Mart 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi, Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Daha sonraki süreçte partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999 Türkiye yerel seçimlerine Fazilet Partisi, Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak giren Turgut Altınok yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Melih Gökçek'in karşısına çıktı

28 Şubat süreci sonucunda Fazilet Partisi'nin kapatılması ve yerine Saadet Partisi'nin kurulması üzerine Abdullah Gül önderliğindeki yenilikçi kanatla birlikte AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimlerinde Ak Parti'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde mevcut Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile girdiği Büyükşehir adaylığı yarışını kaybeden Turgut Altınok partisinden gelen yeniden Keçiören Belediye Başkan adaylığı teklifini de geri çevirerek aday olmadı. 30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurmuştur.