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İYİ Parti son dakika Meral Akşener İYİ Parti'den istifa etti! İYİ Parti kongreye mi gidiyor?

Afyonkarahisar'da çalıştay toplantısı yapan İYİ Parti'de son dakika istifa haberleri geldi. Çalıştayda Meral Akşener 24 Haziran seçim yenilgisinin sorumlusu olduğu öne sürülünce Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığından istifa ettiği öğrenildi. İYİ Parti, CHP'den önce kurultaya gidecek. Zira Afyon'daki İYİ Parti çalıştayından kurultay kararı çıktı.

22 Temmuz 2018 Pazar 18:55
İYİ Parti son dakika Meral Akşener İYİ Parti'den istifa etti! İYİ Parti kongreye mi gidiyor?

Afyonkarahisar'da çalıştay toplantısı yapan İYİ Parti'de son dakika istifa haberleri geldi. Çalıştayda Meral Akşener 24 Haziran seçim yenilgisinin sorumlusu olduğu öne sürülünce Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığından istifa ettiği öğrenildi. İYİ Parti, CHP'den önce kurultaya gidecek. Zira Afyon'daki İYİ Parti çalıştayından kurultay kararı çıktı.

Merel Akşener'den son dakika istifa kararı. 24 Haziran seçimlerinde istenilen başarıyı elde edemeyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dakika kararıyla istifa ettiği öğrenildi. İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda çıkan tartışmalar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa ettiği öğrenildi.

MERAL AKŞENER TEKRAR ADAY OLACAK

İYİ Parti'de 1 ay içinde olağanüstü kongreye gidiyor. Meral Akşener kongrede yeniden aday olacak. İYİ Parti Grup Başkanı Ahad Andican, "Seçim sonrası bir güven tazelemesi olacak" diye konuştu.

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İYİ Parti'nin Genel Başkanı Merel Akşener 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde istenilen performansı gösterememiş. Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 7 oy oranına sahip olmuştu. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığından istifa edeceği söylenmişti. Meral Akşener parti yetkili oranlarının kendisinin genel başkanlığınındevam etmesi yönünde karar aldıklarını söylemişti.

Öte yandan İyi Parti kurucularından, Kayseri Milletvekili adayı ve emekli Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak partiden istifa ettiğini söyledi. Eryılmaz açıklamasında "İyi Parti'den istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım" dedi. 

FATİH ERYILMAZ KİMDİR?

15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti önüne gelen tanklara karşı ilk direnişi başlatan emniyet amiri olan Mehmet Fatih Eryılmaz, darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve "gazi" olmuştu.

24 Haziran seçimlerinin hemen sonrasında İYİ Parti'de istifalar peşpeye gelmişti.  Hayriye Nurcan Yazıcı, İYİ Parti Kurucu Kurul üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 18:55
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