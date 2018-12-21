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İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Andolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21 Aralık 2018 Cuma 10:26
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Andolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları inceleyen Erel, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten İlk İftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ve spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Erel, fotoğrafları titizlikle incelediğini belirterek, "Bu eserler gece gündüz demeden büyük bir emek ve çaba ile ortaya çıkan eserlerdir. Güzel bir sanat eseri olarak değerlendireceğimiz fotoğraflar, tarihe not düştüğü gibi yaşamın güzelliklerini de bize bütün çıplaklığı ile gösteriyor. Bu eserleri bize kazandıran AA muhabirlerini yürekten tebrik ediyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:26
  1. Aksaray
  2. AA'nın

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