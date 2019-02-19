İYİ Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan aday listelerinin YSK’ya tesliminin son gününde 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında Afyonkarahisar da yer aldı. Peki Beyyazı, Erkmen, Çayırbağ, Çıkrık, Kocatepe, Sülümenli, Özburun, Susuz, Kocaöz, Hocalar, Sinanpaşa belediye başkan adayları kim oldu?

İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti, aralarında Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İşte İYİ Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayları 2019