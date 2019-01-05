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İYİ Parti 99 belediye başkan adayını daha belirledi

İYİ Parti, aralarında il, ilçe ve beldelerin de bulunduğu 99 belediye başkan adayını daha açıkladı - Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu:- "31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarımız önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet Halk Partisi ile de 'güçbirliği' çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor"

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:48
İYİ Parti 99 belediye başkan adayını daha belirledi

ANKARA (AA) - İYİ Parti, aralarında il, ilçe ve beldelerin de bulunduğu 99 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapıcak mahalli idareler seçimine ilişkin il, ilçe ve beldelerin de bulunduğu 99 belediye başkan adayının daha açıklandığını bildirdi.

Dervişoğlu, "31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarımız önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet Halk Partisi ile de 'güçbirliği' çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek parti içi çalışmalarımızın, gerekse iş birliği görüşmelerimizin sonuçları itibarıyla belirlenen belediye başkan adaylarımızın isimlerini sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Buna göre, İYİ Parti'nin adaylarının belirlendiği iller ve aday isimleri şöyle:

"Özhan Türemiş -Aksaray, Mete Özdemir- Ardahan, Yunus Özyılmaz-Bayburt, Ömer Küçük-Düzce, Zühtü Bahadır Bayraç-Karaman, Ahmet Nalçacıoğlu-Kilis, Ahmet Özgür-Siirt."

İYİ Parti, 5'i büyükşehir, 17'si il, 92'si de ilçe ve belde olmak üzere toplam toplam 114 adayını açıklamış oldu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:48
  1. 9 belediye başkan adayı
  2. İyi Parti
  3. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu

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