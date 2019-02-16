İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını daha açıkladı

ANKARA (AA) - İYİ Parti, biri büyükşehir, biri il, 68'i ilçe ve 9'u belde olmak üzere 79 belediye başkan adayını açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serkan Saygın, Tokat Belediye Başkanlığı için ise Hüseyin Yarıcı aday gösterildi.

İYİ Parti'de, aralarında İstanbul, Denizli ve Gaziantep'in de bulunduğu bazı illerdeki 68 ilçe ve 9 belde başkan adayı da belirlendi.