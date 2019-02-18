İYİ Parti 56 adayını daha açıkladı
İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı18 Şubat 2019 Pazartesi 18:44
ANKARA (AA) - İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti, aralarında Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi.
Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.
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