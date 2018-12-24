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İYİ Parti 15 ilde daha adayını belirledi

İYİ Parti, Mersin Büyükşehir'de Burhanettin Kocamaz, Balıkesir Büyükşehir'de İsmail Ok, Trabzon Büyükşehir'de Atakan Aksoy, Denizli Büyükşehir'de Ümit Bahtiyar ve Erzurum Büyükşehir'de ise Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:14
İYİ Parti 15 ilde daha adayını belirledi

ANKARA (AA) - İYİ Parti, 5'i büyükşehir 15 ilde daha belediye başkan adayını belirledi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday tespit çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bazı illerde belirlenen adayların isimleri şöyle:

"Mersin Büyükşehir: Burhanettin Kocamaz, Balıkesir Büyükşehir: İsmail Ok, Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy, Denizli Büyükşehir: Ümit Bahtiyar, Erzurum Büyükşehir: Mahmut Uykusuz, Elazığ: Ali Şekerdağ, Afyonkarahisar: Mahmut Koçak, Isparta: Gökmen Gökmenoğlu, Çankırı: Raif Oktay, Nevşehir: Mehmet Özkan, Niğde: Mümin İnan, Kars: Settar Kaya, Kırıkkale: Mahir Yılmaz, Uşak: Muhammet Gür, Osmaniye: Davut Çuhadar."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:14
  1. Atakan Aksoy
  2. Belediye Başkan adayı
  3. Burhanettin Kocamaz
  4. büyükşehir
  5. İsmail Ok
  6. İyi Parti
  7. Mahmut Uykusuz
  8. Ümit Bahtiyar

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