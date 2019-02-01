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İYİ Parti 112 belediye başkan adayını daha belirledi

01 Şubat 2019 Cuma 18:18
İYİ Parti 112 belediye başkan adayını daha belirledi

ANKARA (AA) - İYİ Parti, aralarında il, ilçe ve beldelerin de bulunduğu 112 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde il, ilçe ve belde belediye başkan adayından oluşan 112 isim daha belirlendi.

Açıklamada, 1 Büyükşehir, 3 il, 82 ilçe ve 26 belde belediye başkan adayının ismine yer verildi.

Buna göre, İYİ Parti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Hayati Tekin'i, Adıyaman'a Abdülkadir Kırmızı'yı, Kütahya'ya Aynur Sezer'i ve Yozgat'a Metin Özışık'ı aday gösterdi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:18
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