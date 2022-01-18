İyi ki varsın Özgür Özel(!)..

Bir zihniyet değişikliğinin yaşandığı izlenimi veren politik tavırların ömrü maalesef kısa oluyor. Makyajlar dökülüyor, sentetikler konulduğu yerde durmuyor, duramıyor. Baskı amaçlı olarak laiklik nutukları atarken ağızlarından neredeyse salya püskürtenler, başörtülü görünce kırmızı görmüş boğa gibi olanlar, ezan sesini hazmedemeyenler, şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden tiksinenler bir iki din soslu söylemlerle milleti uyuturuz zannederek, ‘helalleşme’ operasyonu başlatmışlardı. Ancak dayanamadılar, yine özlerine, asıllarına döndüler.

Tıynetleri ve zihniyetleri ne ise eninde sonunda ona dönüyorlar. İslami olan her ne varsa hepsine alerjileri var. Razı olamıyorlar, sessiz de kalamıyorlar. İlle de düşmanlık edecekler. Ağızları, dilleri her ne kadar gizlemeye çalışsa da bilinçaltları kendilerini ele veriyor. Hem de öyle bir ele veriyor ki adeta “Aslında biz buyuz” diyorlar.

Biz sizi gözlerimizin rengini bildiğimiz gibi biliyoruz. Biliyoruz da bizim mahallenin sakinlerine anlatamıyorduk. İyi ki varsınız(!). Bizim yapamadığımızı yapıp ne menem bir zihniyetin malı olduğunuzu bize ve bizim savruklara bir kez daha çok iyi anlattınız.

Hatta size kuyruk sallayan bizim mahallenin aymazlarına da çok iyi anlattınız. Bunun için size müteşekkiriz.

Helalleşmek bizi ve inancımızı ilgilendiren bir kavramdır. Laikliğe iman edenlerin bizim kavramları kullanması kendi inançları açısından ihanettir.

Bu onların meselesidir, bizi çok da ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren taraf ise değerlerimize saldırılmasıdır. Çok hoş görülüymüş gibi yapmaktan zihin fıtığı oldular. Kimsenin dinine, inancına, meşrebine karışmıyorlarmış gibi görünmekten çatlamak üzereydiler. Haklarını teslim etmek lazım. İslam dışındaki hiçbir dine, hiçbir inanca, hiçbir anlayışa, hiçbir mezhebe, hiçbir meşrebe, hiçbir düşünce tarzına asla karışmıyorlar. Dinle problemleri asla yoktur. Tek problemleri İslam’dır, Müslümanlardır.

CHP’li Özgür Özel, 4-6 yaş arası çocukların Kur’ân’la tanıştırılmasını “Orta Çağ zihniyeti” diye tanımladı. Model olarak gösterilen Avrupa’da ise din eğitimi bazı ülkelerde 2.5 yaşında başlatılıyor.

Belçika’da 2.5-6 yaş arası çocuklara, öğretmenler koordinesinde papaz ve rahibeler ders veriyor. Almanya’da 3-6 yaş grubunun yüzde 70’i kiliselerde din eğitimi alıyor. Finlandiya’da küçüklere “tanrıya sadakat ve şükran” öğretiliyor. İngiltere’de okul öncesi din eğitimi müfredatını kilise belirliyor.

İslami değerler ve gelişmeler karşısında duruyormuş gibi yapıp duramıyorlar, susuyormuş gibi yapıp susamıyorlar. Alışkanlıklarını bir türlü terk edemiyorlar. İlla ki milletimizin değerlerine saldıracaklar, sövecekler. Son olarak laiklik dininin kalesi olan partinin grup başkan vekili, dilinin ihanetine uğradı, bilinçaltı zihniyetlerini ele verdi. Zihniyetleri, bastırılmış duyguları dile gelip yine saldırıya geçti.

Bir başka mesele ise Özel’in eğitim Diyanetin işi midir? diye sorması.

O böyle sorunca bizim aklımıza da bazı soruları sormak geldi.

Hiç gitmediği camilerin mahyalarına “Yaşa Varol İnönü” yazmak CHP’nin işi midir?

Bugün o mahyalara “Yaşa Varol Reis” yazılsa acaba ne yaparsınız?

Mahyalara “Para Birliktir” yazmak CHP’nin işi midir?

Bugün o mahyalara “Doları Bırakın Türk Lirası Kullanın” yazılsa bunu hazmedebilir misiniz?

Bugün o mahyalara aynen sizin geçmişte yazdığınız gibi “Müslümanlar Cumhuriyetperverdir” yazılsa tepkiniz ne olurdu?

1946’da Amerikan Missouri gemisi Türkiye’ye geldiğinde mahyalara “Welcome” Deniz fenerine “Welcome Missouri” yazmıştınız.

Bugün aynısı Katar’dan gelen gemi için yazılsa acaba ne yapardınız? Veya neler yapmazdınız?

Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Diyanet’in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarını eleştirmiş ve “Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet’e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa’ya uygunluğu var” demişti.

Yani bu sözlerin açılımı şudur: “Kur’an eğitimi vermek çağ dışılıktır, gericiliktir, yobazlıktır.”

Zaten böyle demez iseniz sizde bir sıkıntı var demektir. İnandığınız hakikati dile getirdiniz. Tebrik ediyoruz.

Siz böyle iken, sizi başka türlü görmek isteyen bizim aymazlarda bir sıkıntı var demektir.

Bize durmamız gereken yeri gösteren, inancımızın kıymetini bilmemizi hatırlatan, siyasal tercihimizin adresini bir kez daha gösteren Özgür Özel’e teşekkür ediyoruz. Size muhabbet besleyen bizim mahallenin aymazlarını akletmeye davet ediyorum. Teşekkürler Özgür Özel(!)..

İyi ki varsın Özgür Özel(!)..