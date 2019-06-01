"İyi Kalpli Eller"den köy çocuklarına kıyafet yardımı

MUŞ (AA) - Muş'ta köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Dünyanın pek çok ülkesinden hayırseverlerin oluşturduğu "İyi Kalpli Eller" hareketi ile Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencilerinin oluşturduğu "Hayırda Buluşanlar Topluluğu" okul idarecilerinin de yardımıyla köylerdeki ihtiyaç sahibi çocukları belirledi.

Ardından 9 köydeki 200 öğrenciye Ramazan Bayramı öncesi kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

İyi Kalpli Eller Proje Koordinatörü Arzu Tavukçuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşarak yardımda bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirledikten sonra yardımseverlerden kıyafet ve kırtasiye malzemelerini temin ettiklerini anlatan Tavukçuoğlu, şöyle konuştu:

"Yardım malzemelerini özenle paketleyip ülkemizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere bizzat ulaştırıyorum. 13 yıl önce bir iş kadınıydım. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir köy okulunda yardımda bulunurken çok etkilendim. İş hayatımı bırakıp bu hayır işleriyle uğraşmayı seçtim. Okulların halı, süpürge, makine ihtiyacına kadar, öğrencilere ise her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyorum."

Tavukçuoğlu, yardım kampanyalarını genellikle sosyal medya üzerinden yürüttüğünü anlatarak, "Sponsorlar ve ihtiyaç sahipleri bana oradan ulaşıyor. 'İyi Kalpli Eller' projesini başlatarak 13 yılda yaklaşık bin 50 okulda 80 bin öğrenciye ulaştık." dedi.