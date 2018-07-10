İyi gelmediği hastalık yok! İşte Armut'un faydaları

Armut, gülgiller familyasında sınıflanan Pyrus cinsine ait bir ağaçtan yetişen meyvedir. A, B, C vitaminleri içeren bu şifalı meyvenin Latince adı pyrus communis‘tir. Genellikle Akdeniz bölgesi civarında yetiştirilir, bu yüzden Tropik iklimleri sever. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve demir gibi çeşitli mineraller içerir. Lif içeriği açısından da zengindir. 100 gramında 58 kalori vardır. Yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızı renklerde meyvelere sahip olabilir. Büyümeye yardımcı olur. Özellikle küçük yaştaki çocukların yemesi önerilir. Sindirim sistemini düzenler. Hazımsızlığı önler, yenilen yiyeceklerin kolay sindirilmesini sağlar. Özellikle kabızlığı önler. Eğer kabızlık sorununuz varsa bu şifalı meyveden bir tane yedikten sonra yarım yada bir bardak su için. Çok kısa bir süre sonra hafif karın ağrısıyla birlikte kabızlık probleminden kurtulacaksınız. Hatta fazla armut tüketirseniz ishal bile olabilirsiniz. Bağırsak fonksiyonlarını düzenler. Aç olarak yenirse bağırsak kurtlarının dökülmesine yarar. İdrar söktürür. Mide ağrılarını giderir ve mideyi kuvvetlendirmeye yardım eder. Kolesterolü düşürmeye yardım eder. Lifli bir yapıya sahiptir. Kolon kanserine karşı koruma sağlar. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastaları da tüketmelidir. Tansiyonu düşürücü özelliği vardır. Sinir sistemine fayda sağlaması da armut faydaları arasındadır. Diyabet yani şeker hastaları da tüketebilir. Kan basıncını düzenler. Anti oksidan ve anti kanser özelliktedir. İşte armutun sayısız faydaları...

ARMUTUN FAYDALARI NELERDİR?

- Göğüs kanserini önler.

- Diyabet ve tip 2 rahatsızlıklarını azaltır.

- Kalp hastalıklarında şifadır.

- Armutta B2, B3, bakır ve B6 vitaminleri bulunur.

- Folik asit açısından zengin olan armut hamilelik döneminde özellikle tavsiye edilir.

- Damarların hasar görmesini önleyerek kalbinde korunmasını sağlar.

- Potasyum açısından zengin olan armut yüksek tansiyonu engeller.

- Alerji açısından en az riski olan meyvedir ve bebeklere rahatlıkla verilebilir.

- Kemik erimesi oluşmaması için armut tüketilmelidir.

Kan Basıncını Yükseltir: Antioksidan ve anti kanserojen içeren armut kan basıncının yükselmesini engeller.

Kanseri Önler: İçeriğinde bakır ve C vitamini bulunan armut hücreleri korumasından dolayı kanseri önler.

Kolesterolü Düşürür: Pektin içeren armut kolesterolün düşmesini sağlar.

Bağırsaklara Faydalıdır: Sadece meyve suyu olarak değil, kalın bağırsak sağlığı için son derece yararlı olan değerli lifler için armudu bütün olarak yemelisiniz.

Kabızlığı Giderir: Armutta bulunan pektinin idrar söktürücü ve hafif bir müshil etkisi vardır. Armut suyu içmek bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.

Enerji Verir: İçerdiği büyük orandaki fruktoz ve glikoz miktarı nedeniyle armut suyu, hızlı ve doğal bir şekilde enerji elde etmenizi sağlar.

Ateşi Düşürür: Ateşli hastaya bir bardak armut suyundan vermek ateşin azalmasında etki sağlar.

Serbest Radikallerle Savaşır: Vücutta bulunan ve hastalıkların ana kaynağı olan serbest radikaller armutla düşmandır. Serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan armut K ve C vitamini açısından zengindir.

Kalp Hastalıklarını Önler: Lif açısından zengin olan armut kalp sağlığını korur. Günde 1 tane armut tüketerek inme riskini en aza indirebilirsiniz.

Kemik Hastalıklarından Korur: Günde almanız gereken kalsiyum oranını karşılayan armut osteoporoz hastalığını ve kemik rahatsızlıklarını önler.

Nefes darlığına iyi gelir: Yaz sıcağında çocuklarda aşırı balgam nefes darlığına neden olabilir. Çocuklara bu balgamı temizlemek için bu dönemde armut suyu içirebilirsiniz.

Zayıflatır: Düzgün beslenme yöntemi ile doğru zamanlarda tüketilirse lif açısından zengin olan armut sizi zayıflatacaktır. Armudun içinde bulunan lifler sizin acıkmanızı engelleyerek iştahınızı kontrol altına alır.

ARMUTUN ZARARI VAR MIDIR?

Armutun sayısız faydalarını saydı. Her şeyin fazlasının zararı olabileceğini hatırlatalım. Öncelikle armutun tansiyon düşürücü etkisi bulunmaktadır ve bu yüzden düşük tansiyonlu insanların armut tüketimine dikkat etmeleri önerilmektedir. Hatta az miktarda armut tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca sindirim sistemine yarar sağlayan armutun fazla tüketilmesi durumunda sindirim sorunu olan ishale de neden olmaktadır. Bu yüzden tüketim miktarı oldukça önemlidir.

ARMUTUN BESİN DEĞERİ!

Tablo bir porsiyon yani 100 gr armut baz alınarak hesaplanmıştır.

- Kalori (kcal): 57

- Toplam yağ: 0,1 g

- Kolesterol: 0 mg

- Sodyum: 1 mg

- Potasyum: 116 mg

- Karbonhidrat: 15 g

- Diyet lifi: 3,1 g

- Şeker: 10 g

- Protein: 0,4 g

- A vitamini: 25 IU

- C vitamini: 4,3 mg

- Kalsiyum: 9 mg

- Demir: 0,2 mg

- D vitamini: 0 IU

- Piridoksin: 0 mg

- B12 vitamini: 0 µg

- Magnezyum: 7 mg