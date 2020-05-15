İyi bir kul olabilmek

Bir kişi Rasûlullah Efendimiz’e (sav) gelerek: “Yâ Rasûlâllah! İnsanların Allâh’a en sevgili olanı kimdir ve amellerin Allâh’a en sevgili olanı hangisidir?” diye sordu.

Rasûlullah (sav) Efendimiz :

“ - İnsanların Allah Teâlâ’ya en sevgili olanı, insanlara en faydalı olanıdır. Amellerin Allâh’a en sevgili olanı ise, bir müslümanın kalbine sürûr vermen, onu sevindirmen veya bir sıkıntısını defetmen veya borcunu ödeyivermen veya açlığını gidermendir. Şu muhakkak ki, bir kardeşimle, onun ihtiyacını gidermek üzere yürümek, benim için, Medîne’deki şu Mescidimde bir ay îtikâf yapmamdan daha sevimlidir. Kim kardeşiyle birlikte onun ihtiyacını görmek için yürür ve o ihtiyacı karşılarsa, Allah Teâlâ, insanların ayaklarının kaydığı gün, onun ayağını sâbit kılar.” (Heysemî) buyurdu.

Yüce Rabbimiz, kendi rızasına ulaştıracak amelleri bizlere gösterdiği gibi, rahmetinden uzaklaştıracak amelleri de beyan etmiştir. Sevgisine mazhar olan kimseleri haber verdiği gibi, sevgi ve merhametinden mahrum kalanları da bildirmiştir.

Rabbimiz Kuran-ı Kerim’inde neyi sevip sevmediğini de açıklamıştır...

¥ Allah sadece kendine ibadet edenleri sever.

¥ Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları, tevekkül edenleri sever.

¥ Allah sabredenleri sever ve sabredenlerle beraberdir.

¥ Allah adildir, adil olanları sever.

¥ Allah, haddi aşanları, taşkınlık yapanları sevmez.

¥ Allah, zalimleri sevmez.

¥ Allah, israf edenleri sevmez.

¥ Allah, ifsat edicileri ve bozguncuları sevmez.

¥ Allah, büyüklük taslayanları, böbürlenenleri, kibirlenenleri sevmez.

¥ Allah, ihanet edenleri asla sevmez.

¥ Allah, küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.

Bu sebeple mü’min; yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürür. Asla kibirlenmez, gururlanmaz, üstünlük taslamaz. Zira bilir ki gerçek üstünlük, Allah’a karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip olmaktan geçer.

Allah’a gönülden bağlanan mümin, her daim elif gibi dosdoğru olur. Sırat-ı müstakimden bir an olsun ayrılmaz. Allah’tan başka hiçbir varlığa boyun eğmez. Sadece O’na kulluk eder. Zihinini, gönlünü hiçbir faniye esir etmez. Allah’ın haram kıldığı cana kıymaz.

Zinaya tevessül dahi etmez. Mü’minin hayat ölçüsü, Peygamberimiz’in (sav) şu uyarısıdır: “Mümin, insanları karalayan, lânet eden, kaba ve kötü sözlü, hayâsız birisi olamaz.” (Tirmizî)

Mümin; Yüce Rabbimizin kendisine nimet olarak vermiş olduğu sağlığı, vakti, serveti israf etmekten kaçınır. Gerektiğinde Allah (CC) yolunda hiçbir fedakârlıktan da geri kalmaz.