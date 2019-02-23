İYC Başkanı Çomu: “Gençliğe sahip çıkma çabamız kardeş kuruluş TÜGVA ile güçlendi”

İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Türkiye’nin en köklü STK’larından ve nesil yetiştirmenin öncü kuruluşu olan İlim Yayma Cemiyeti’nin çabasında TÜGVA gibi kardeş kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmasının daha fazla gence sahip çıkmaya imkan sağladığını söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar, yönetimiyle birlikte İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu’yu ziyaret etti.

İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Adana İl yönetimini ağırladı. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA’nın misyonunun ‘dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirmek’ olduğunu ifade eden TÜGVA Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar, “Gençliğin ihtiyaçlarını gözeterek, manevi kimliklerine katkı sağlayan faaliyetlere imza atıyoruz. Gençliğe sahip çıkma çabasında olan TÜGVA, ortaya koyduğu faaliyetlerle yeni nesil bir gençlik vakfı niteliğinde” diye konuştu.

Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti’nin kuruluşundan bugüne odağına, milli ve manevi kimliğe sahip bir gençlik yetiştirmeyi aldığını belirten Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, “Cemiyetimiz, Türkiye’nin ilk imam-hatip okulunun kurulmasına tüm bürokratik engellere rağmen büyük bir mücadele sergileyerek vesile oldu. Cenazeleri yıkayacak din görevlilerinin dahi sayıca yetersiz olduğu bir dönemde, din adamı yetiştirmek amacıyla taşın altına elini koyan İlim Yayma Cemiyeti, 1951 yılından bugüne 100’ün üzerinde İmam Hatip Okulu kurulmasına öncülük etti. Bugün 180 öğrenci yurdunda yaklaşık 25 bin öğrencinin barınmasına vesile olan Cemiyetimizin, nesil yetiştirme çabasında TÜGVA gibi kardeş kuruluşların sayısının artması oldukça önemli. Nesil yetiştirme çabamızda TÜGVA ile işbirliği içerisinde olmamız, daha fazla gencimize sahip çıkmamıza olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.