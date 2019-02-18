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I.Yaşlılık şurası 20 Şubat’ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükumet olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yaşlıların bireysel haklarının güçlendirilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
I.Yaşlılık şurası 20 Şubat’ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükumet olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yaşlıların bireysel haklarının güçlendirilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön vermek amacıyla düzenlediğimiz I. Yaşlılık Şurası’nda ‘aktif yaşlanma’, ‘bakım ekonomisi’, ‘yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi’, ‘yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler’, ‘yaşlı hakları’ ve ‘yaşlılık ekonomisi’ başlıkları altında komisyon çalışmaları yürütülecek" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, I. Yaşlılık Şurası’nın “aktif yaşlanmanın desteklenmesi” ve “yaşlı haklarının güçlendirilmesi” ana teması ile gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Yaşlılık Şurası hakkında bilgi veren Bakan Selçuk "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül 2018 tarihinde Birlemiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 2019’un Yaşlı Yılı olarak ilan edileceğini duyurmuştu. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde I. Yaşlılık Şurasını gerçekleştireceğiz. Dünyada nüfus dinamikleri değişmektedir. Doğum hızı düşmekte, yaşam süresi uzamakta ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı giderek artmaktadır. Bu demografik dönüşüm; yaşlı refahının sosyo-ekonomik yönleri ile bir bütün olarak değerlendirilmesi ve yaşlılara yönelik politikalara hız verilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yaşlılarımızın haklarını koruyarak; sağlıklı, üretken, toplumun içinde, bağımsız ve saygın bir yaşam geçirmelerini sağlamak temel hedefimizdir" ifadelerinde bulundu.



"Komisyon çalışmaları yürütülecek"


Türkiye genç nüfusun yapısını koruyor olmakla birlikte, yaşlı nüfus oranının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Selçuk, "Bugün nüfusumuzun yüzde 8.8’ini oluşturan 65 ve daha büyük yaştaki bireylerin oranının 2060 yılında yüzde 22,6’ya yükseleceğini öngörmekteyiz. Nüfusumuzun yenilenme kapasitesini korumak için nüfus politikalarımızın gözden geçirilmesi önceliklerimiz arasındadır" dedi.


Yaşlıların mevcut ve değişen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde veya kurumda sunulan hizmetlerin, yalnızca yaşlıların değil, ailelerin de sorun çözme kapasitesini arttırdığını vurgulayan Selçuk, "Hükumet olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yaşlıların bireysel haklarının güçlendirilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön vermek amacıyla düzenlediğimiz I. Yaşlılık Şurası’nda ‘aktif yaşlanma’, ‘bakım ekonomisi’, ‘yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi’, ‘yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler’, ‘yaşlı hakları’ ve ‘yaşlılık ekonomisi’ başlıkları altında komisyon çalışmaları yürütülecek. Şura vesilesiyle yaşlılık ve yaşlanma odaklı çalışmalarıyla yaşlı refahına ve yaşlılara yönelik politikalara yön veren liderlerin, uluslararası kuruluş temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile yaşlı nüfusun artması, yaşlı hakları ve aktif yaşlanma konularına daha vurgulu bir şekilde dikkat çekmeyi hedefliyoruz” mesajını verdi.



Liderler Oturumu’nda "Yaşlı Dostu Politikalar" konuşulacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği Şura’da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Bakanlığın yaşlılarla ilgili faaliyetlerine ilişkin bilgi verecek. Şura’da Liderler Oturumu’da düzenlenecek. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Nuruzzaman Ahmed, Bulgaristan, Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Sultanka Petrova, Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Mila Carovska, Katar, İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yousuf Bin Mohammad Al-Othman Fakhroo, Slovenya, Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Ksenija KLAMPFER, Türkmenistan, Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanı Muhammetseyit Sylapov, ‘Dünya’da Yaşlı Dostu Politikalar’ konusunda değerlendirmelerde bulunacaklar. Çin Halk Cumhuriyeti, Peru, Tunus, Azerbaycan gibi ülkelerden isimler ve BM Nüfus Fonu gibi uluslararası kuruluşlardan da üst düzey yöneticiler konuşmacı olarak yer alacaklar.


I.Yaşlılık Şura’sı kapsamında düzenlenen “Köprü: Kuşaklararası Dayanışma” Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek olan açılış programında verilecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan, yüz yaşını geçmiş, sağlıklı, aktif ve üretken yaşlılarımızın yer alacağı “Asırlık Çınarlar” ödülleri de aynı programda sahiplerini bulacak.Şura anısına bir de hatıra ormanı oluşturulacak.


Şura ile ilgili bilgiler www.yasliliksurasi.gov.tr adlı web sitesinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
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