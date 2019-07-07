İvrindi’de davullu zurnalı asker uğurlaması

İvrindi ilçesinde,İlçe merkezinde99/3 tertip olarak vatani görevine gidecek gençler için davullu zurnalı eğlence yapıldı. Kapalı pazar yerinde düzenlenen asker eğlencesine. AK Partili İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz de katıldı.

Yurdun değişik yerlerindeki birliklerine gidecek 40 genç için düzenlenen asker eğlencesinde coşku yaşandı. Öğlen namazı sırasında Alan Camiinde okunan mevlidin ardından pilav ikramı yapılırken, akşamda kapalı Pazar yerinde eğlence yapıldı. Eğlenceye, asker aileleri büyük ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz de, asker adayı gençleri yalnız bırakmadı. Davul zurna eşleğinde oyanlar oynandı ve halaylar çekildi. Başkan Cengiz de, gençlerle birlikte oyunlar oynadı. Asker adaylarını kutlayan Başkan Cengiz, “Gençlerimiz önümüzdeki günlerde birliklerine gidecekler. Bu asker eğlenceleri ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gelenek haline gelmiştir. Bizde,bu gün ilçe merkezindeki gençlerimizin asker eğlencesine katıldık. Birlikte oyun oynadık, mutluluklarına ortak olduk. Şu an askerde olan ve gidecek olan kardeşlerimizin sağ salim ailelerine kavuşmasını diliyorum” dedi.