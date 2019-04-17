İvrindi’de başkan Yusuf Cengiz’e ilgi büyük

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakından İvrindi Belediye Başkanı seçilen AK Parti’li Yusuf Cengiz göreve başladı. Göreve başlaması ile birlikte vatandaşlar belediye başkanı Cengiz’e hayırlı olsun ziyaretlerine başladılar.

Yerel seçimlerde Cumhur ittifakından AK Parti İvrindi Belediye Başkan adayı olarak seçime giren ve rakibi İyi Partili Aydın Cihan’dan 2 bin 277 fazla oy olarak Belediye Başkanı seçilen eski Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz göreve başladı. Başkan Cengiz, "Seçimler centilmence geçti. Güzel bir seçim ortamı sonrası göreve başladık. Biz, hep beraberce, tüm meclis üyelerimizle beraber, belediye başkan yardımcılarımızla beraber, belediye çalışanlarımızla beraber İvrindi’ye hep beraber hizmet etmek için buradayız. İvrindi belediyemizin kapısı her zaman hemşehrilerin hizmetine açık" şeklinde konuştu.