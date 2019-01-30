0553 313 94 23

İVEK Mütevelli Heyeti Üyesi Aydıner toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İVEK Mütevelli Heyeti Üyesi Eczacı Mustafa Aydıner, Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlanarak Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:30
İVEK Mütevelli Heyeti Üyesi Aydıner toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Mütevelli Heyeti Üyesi Eczacı Mustafa Aydıner, ebedi yolcuğuna uğurlandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in ağabeyi Mustafa Aydıner için Fatih Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Başkan Aydıner, taziyeleri kabul etti.

Ardından cenaze namazı kılınan Aydıner'in naaşı, dualar eşliğinde Eyüpsultan Mezarlığı'nda götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine; TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydıner kimdir?

1936'da Rize'de doğan Aydıner, ailesinden gelen bitkisel ilaç bilgilerini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeki öğrencilik yıllarında Prof. Sarım Çelebioğlu, Prof. Mehpare Heilborn ve Prof. Dr. Turan Baytop gibi akademisyenlerin desteğiyle bilimsel bir kalıba oturtarak, 1964'te mezun olduktan sonra aktif eczacılık alanında faaliyet göstermeye başladı ve bitkisel ilaç bilgilerini eczanesinin laboratuvar ortamında steril bir şekilde hazırladı.

İVEK'in kurucu mimarı olan Aydıner, tüm bilgi ve tecrübelerini "Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi" adındaki kitabında topladı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:30
  1. Atilla Aydıner
  2. Bayrampaşa Belediyesi
  3. Binali Yıldırım
  4. Eyüpsultan
  5. Fatih Camii
  6. Mustafa Aydıner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü yatay tamamladı
    1. Borsa günü yatay tamamladı
    2. Alkollü müşteriyi 1 yumrukta bayılttı!
    3. İstanbul'da bulunan AVM'de silah sesleri
    4. Başakşehir aldı! Eskişehirspor'un..
    5. Siirt Havalimanı ne zaman açılacak 2019
    6. Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının..
    7. Kar kalınlığı tam 10 metre! 20 gündür..
    8. Libya'da petrol sahalarını korumak..
    9. Diş beyazlatma nasıl olur? Diş..
    10. "Quaresma'nın gitme ihtimali yüzde 90"
    11. İrlanda'dan 'Brexit' açıklaması:..
    12. Yalova'da kepçe dehşeti! Yaralılar var
    13. ABD yaptırımları Venezuela ekonomisini..
    14. Ülkede faciadan dönüldü!..
    15. New York borsası yükselişle açıldı
    16. FETÖ'den ceza alan öğretmen aynı..
    17. "Sinema yasası, yeni sinemacıların..
    18. İrlanda'dan İngiliz parlamentosunun..
    19. İnsanlık dramına son verildi!..
    20. Kadın katilinden pişkin savunma!..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!