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Ivanka Trump ve Nikki Haley'nin Dünya Bankası başkanlığına aday gösterileceği iddiası

Financial Times gazetesi, Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin yer aldığını yazdı

12 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
Ivanka Trump ve Nikki Haley'nin Dünya Bankası başkanlığına aday gösterileceği iddiası

NEW YORK (AA) - Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in görevden ayrılacağını açıklamasının ardından bu göreve gelecek adaylar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin olduğu iddia edildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Bankası başkanlığı için düşünülen isimler arasında Ivanka Trump ve Nikki Haley de yer alıyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Mark Green ve ABD Hazinesi Uluslararası İlişkiler Müsteşarı David Malpass da adaylar arasında gösteriliyor.

Dünya Bankası'nın başkanını, kurulduğunu günden beri bankanın en büyük hissedarı olan ABD seçiyor.

Görevini 1 Şubat'ta bırakacağını açıklayan Jim Yong Kim, 2012'nin temmuz ayında başkanlık görevine başlamış ve 2017'de ikinci kez bu göreve seçilmişti.

Kim, görevinden ayrılmasının ardından, çalışmalarını başka bir şirketle gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımlarının artırılması üzerine sürdüreceğini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
  1. Dünya Bankası
  2. Ivanka Trump
  3. Nikki Haley

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