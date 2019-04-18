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Seçim 2019 Sayfası

Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası teklifini geri çevirdim”

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Fildişi sahilini ziyareti sırasında kendisine sorulan bir soru üzerine, babasının Dünya Bankası Başkanlığına ilgi duyup duymadığını sorduğunu ve kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:46
Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası teklifini geri çevirdim”

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Fildişi sahilini ziyareti sırasında kendisine sorulan bir soru üzerine, babasının Dünya Bankası Başkanlığına ilgi duyup duymadığını sorduğunu ve kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.


AB Başkanı Donald Trump geçen hafta The Atlantik dergisine yatığı açıklamada, kızı Ivanka’ya rakamlarla arası iyi olduğu için Dünya Bankası’nın en üst seviyesinde bir rol almak isteyip istemediğini sorduğunu ancak Ivanka’nın halen yürütmekte olduğu Beyaz Saray danışmanlığını yapmaktan mutlu olduğunu söylediğini aktardı. Trump, Ivanka’nın Dünya Bankası Başkanlığına ABD’li ekonomist David Malpass’ın seçilmesine müdahil olduğunu. Malpass’ın Dünya Bankası’nda inanılmaz işler yapacağını belirtti. Trump ayrıca kızı Ivanka’nın doğuştan bir diplomat olduğuna inandığını belirterek, ABD’nin Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği dahil, ona birkaç farklı görev vermeyi düşündüğünü söylemişti. Trump, bunun akraba kayırıcılığı görüntüsü vereceği için kızı Ivanka’ya bu görevi vermeme konusunda uyarıldığını da belirterek, bu işin akraba kayırıcılık olmayacağını söylemişti.


Ivanka Trump, ABD hükümetinin bir girişimi olan ve kadınların iş yerlerinde daha fazla yer almalarını amaçlayan Kadınların Küresel Gelişimi ve Refahı projesinde Afrika ülkelerine ziyarette bulunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:46
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