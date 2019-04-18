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Seçim 2019 Sayfası

Ivanka Trump babasının teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, babasının kendisine 'Dünya Bankası' başkanı olması yönündeki teklifine sıcak bakmadığını belirtti.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:45
Ivanka Trump babasının teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve Beyaz Saray Danışmanı olan Ivanka Trump (38),Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi çerçevesinde düzenlediği Afrika ziyareti sırasında Associated Press (AP) ajansı muhabiriyle yaptığı söyleşide, Donald Trump'ın kendisine Dünya Bankası Başkanı olmak isteyip istemeyeceğini sorduğunu dile getirdi.

Dünya bankası adayı: Malpass

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Ivanka Trump, babasına bu işle ilgilenmediğini, yönetimdeki görevinden memnun olduğu yanıtını verdiğini belirterek, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass'ın Dünya Bankası Başkanlığına aday gösterilmesi sürecinde rol aldığını kaydetti.

Trump, Ivanka'ya başka bir iş önermiş

Ivanka Trump, babasının kendisine başka işler önerip önermediği sorusuna da "bunun aralarında kalacağı" cevabını verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass'ı Dünya Bankası Başkanlığı'na aday göstermişti. Amerikan medyasında yer alan haberlerde Malpass'ın Trump'a, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve kızı Ivanka Trump tarafından önerildiği iddia ediliyordu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:45
  1. Donald Trump
  2. Ivanka Trump
  3. Associated Press (AP)
  4. Dünya Bankası Başkanı

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