Ivana Trump kimdir? Ivana Trump öldü mü, kaç yaşında?

Ivana Trump'ın ölüm haberi sonrası Trump ailesinden yapılan açıklamada, "Annemiz inanılmaz bir kadındı. İş dünyasında bir güç, birinci sınıf bir atlet, ışıltılı bir güzellik ve şefkatli bir anne ve arkadaştı. Çocuklarına cesareti, dayanıklılığı, merhameti ve kararlılığı öğretti. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Eski eşinin ölüm haberini alan Donald Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Ivana harika ve ilham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duyduğumuz gibi, o da onlarla gurur duyuyordu." dedi.

Ivana Trump kimdir?

20 Şubat 1949 tarihinde dünyaya gelen Ivana Trump, Eski Çekoslovakya'da komünist yönetim altında büyüdü. Eski olimpiyat kayakçısı ve model olan Ivana Trump, 1977 yılında Donald Trump ile evlendi. 1992 yılında boşanan çiftin Ivana Trump, Eric Trump ve Donald Trump Jr. adlı 3 çocuğu bulunmakta.