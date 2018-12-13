"IV. Murat" opera sahnesinde

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) tarafından, 2010 yılında yaşamını yitiren besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in "IV. Murat" operası, 17 Aralık akşamı sahnelenecek.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Mayıs 1980'de İstanbul'daki dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200 temsilde kapalı gişe oynayan "IV. Murat" operası, yeniden sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

2010 yılında yaşamını yitiren besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in eseri olan opera, 17 Aralık akşamı Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.

Eserde başlıca rolleri Erdem Baydar, Tuncay Doğu, Özgür Savaş Gençtürk, Şafak Güç, Sayra Seyhan Geçim, Reyhan Görbil, Mehlika Karadeniz dönüşümlü olarak üstlenecek.

Librettosu Turan Oflazoğlu'na ait üç perdelik opera, Haldun Özörten, tarafından dekor ve kostümle bütünleşen bir reji anlayışıyla seyirciye sunulacak.

IV. Murat Operası, Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü anlatıyor.



Orkestra şefliğini Sunay Muratov, Murat Kodallı'nın üstlendiği eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, koro şefi Giampaolo Vessella, ışık Bülent Arslan ve koreografi Deniz Alp'a ait.