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IUS'un bursluluk sınavına yoğun ilgi

Türk girişimciler tarafından 2004'te Bosna Hersek'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde "Açık Kapı Günü" ve bursluluk sınavı yapıldı

29 Mart 2019 Cuma 17:40
IUS'un bursluluk sınavına yoğun ilgi

SARAYBOSNA (AA) - Türk girişimciler tarafından 2004'te Bosna Hersek'te kurulan ve ülkenin en başarılı üniversitelerinden biri haline gelen Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) "Açık Kapı Günü" ve bursluluk sınavı yapıldı.

Bosna Hersek'in farklı şehirlerindeki 110 liseden gelen bin 300 civarında son sınıf öğrencisi, gelecek eğitim-öğretim yılında IUS'ta burslu okumayabilmek için yoğun çaba sarf etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, üniversite çatısı altında 5 fakülte ve 21 bölümde eğitim verildiğini aktararak, "Bursluluk oranının ne kadar olacağını öğrencinin sınavdaki başarısı belirliyor." dedi.

Bugünkü sınavı kaçıran öğrenciler için mayısta ikinci bir şans daha sunacaklarını dile getiren Yıldırım, "Verdiğimiz kaliteli eğitimden çok sayıda Bosna Hersekli öğrencinin faydalanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burs alacak öğrencilerin sayısının sınırlı olmadığına işaret eden Yıldırım, Bosna Hersekli öğrencilerin ortalama yüzde 80 oranında burs kazandığını dile getirdi.

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Emir Suljagic de bu sınavın ülkedeki en büyük bursluluk sınavı olduğunu belirterek, İngilizce eğitim veren üniversitenin denkliğinin yalnızca Bosna Hersek'te değil, başka ülkelerde de kabul edildiğini söyledi.

Suljagic, IUS'ta burslu eğitim alan İsmail Cidic'in, ABD'nin en iyi 10 üniversitesinden biri kabul edilen Duke Üniversitesinden kabul aldığına dikkati çekti.

IUS'un başarılı öğrencisi Cidic ise 4 yıl önce yüzde 100 burs kazandığını belirterek, Duke Üniversitesinden kabul almasının, aslında IUS'un verdiği eğitimin kalitesinin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Bursluluk sınavına giren öğrenciler, Açık Kapı Günü kapsamında okulu gezip hakkında bilgi alma imkanı da buldu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:40
  1. Ahmet Yıldırım
  2. bursluluk sınavı
  3. İUS

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