İÜ'nün "Tercih ve Tanıtım Günleri 2019" etkinliği başladı

İSTANBUL (AA) - Öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'ni (İÜ) daha yakından tanımalarına ve en doğru tercihi yapmalarına katkı sağlamayı hedefleyen "Tercih ve Tanıtım Günleri 2019" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen "Tercih ve Tanıtım Günleri 2019"un ilk etkinliği, rektörlük binasında gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği tanıtım etkinliklerinin ilkinde, üniversiteyi 140 öğrenci ve 215 veli ziyaret etti.

Fakülte ve yüksekokul öğretim üyelerinden üniversite hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, İÜ'nün tarihi, yerleşkeleri, burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gibi pek çok konuda bilgilendirildi.

Öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşme imkanı bulan öğrencilere, görevliler tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tüm fakülte ve yüksekokulların katıldığı etkinlikte, Teknoloji Transfer Merkezi, Öğrenci Kültür Merkezi, Merkez Kütüphane, Rehberlik ve Danışmanlık Birimi, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erasmus, Mevlana ve Farabi Ofisleri, Kariyer Geliştirme Merkezi, Öğrenci Kültür Merkezi ve Spor Birliği Kulübü de öğrenciler için stant açtı.

- "Öğrenci dostu eğitim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ'nün Türkiye’nin en köklü üniversitesi olduğunu belirterek, üniversitede 15 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 12 enstitü ve rektörlüğe bağlı 2 bölüm ile yaklaşık 80 bin öğrenciye eğitim verdiklerini kaydetti.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde 219 bin 942'si açık öğretim, 14 bin 881'i uzaktan eğitim olmak üzere toplam 234 bin 823 öğrencinin bulunduğunu aktaran Ak, "Üniversitemiz, 'Öğrenci Dostu' anlayışıyla eğitim veren modern bir eğitim kurumu olmaya ve kendini yenilemeye sürekli devam ediyor." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ak, Türkiye'nin en seçkin eğitim kadrolarına sahip olan üniversitenin, 899 profesör, 391 doçent, 580 Dr. öğretim üyesi, 319 öğretim görevlisi ve bin 103 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 3 bin 292 akademik personele sahip olduğunu ve gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarıyla bilim dünyasında etkin konumda olduğunu belirtti.

- "İlk 500'deki tek Türk üniversitesi"

İÜ'nün dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına giren tek Türk üniversitesi olduğunu vurgulayan Ak, "Üniversitemiz, Avrupa'da kurulan ilk 10 üniversiteden biridir. Araştırma üniversitesi olarak seçilen İstanbul Üniversitesi aynı zamanda YÖK tarafından verilen 2017 YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 'Üniversite-Sanayi İş Birliği' ödülünün de sahibi oldu. Üniversitemiz birçok ulusal ve uluslararası sıralamada en ön sırada yer alarak, ülkemizi de başarılı bir şekilde temsil ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri 2019" etkinlikleri ile öğrencilerin en doğru seçimleri yapabilmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini anlatan Ak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin İÜ hakkında gerekli tüm bilgileri öğretim üyelerinden edinmelerini sağlamayı ve yükseköğretimlerinde kendileri için en doğru seçimleri yapabilmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Öğrenci adaylarımıza 'İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri 2019' etkinliklerini yakından takip etmelerini, üniversitemizin kurumsal internet sayfasından ve sosyal medyadan paylaştığımız bilgileri değerlendirmelerini öneriyorum. İÜ mensubu olacak değerli öğrencilerimizle üniversitemizin bilimsel üstünlüğünü, çağdaş ve modern hizmet anlayışını daha iyi yerlere taşıyacağız."

- "İÜ'nün eğitimi çok iyi"

İÜ'yü ziyaret eden öğrencilerden Ecem Yıldız da psikoloji okumak istediğini, farklı üniversiteleri araştırdığında İÜ'nün öğretim üyesi kadrosunun kendisini çok etkilediğini ve bu yüzden burayı tercih etmek istediğini aktardı.

İngilizce İşletme Bölümü'nde okumak istediğini belirten Muhammet Başpınar ise "İÜ'nün kampüsündeki olanaklar çok güzel. Eğitiminin çok iyi olduğunu herkes söylüyor. Tarihinin çok eskiye dayanması ve akademik kadrosunun da oldukça başarılı olması, beni çeken nedenler arasında." ifadelerini kullandı.

Mütercim Tercümanlık okumayı planlayan Beyza Barışoğlu da "İÜ'yü düşünüyorum. Çünkü çevremdeki bazı arkadaşlarım da bu üniversitede okuyor. Yani başarılı ve kaliteli bir eğitim verdiğine şahit oldum." değerlendirmesinde bulundu.

- "İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri 2019" sosyal medyada

Aday öğrenciler, "İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri 2019" kapsamında üniversiteyle ilgili tüm bilgilere sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyorlar.

"İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri 2019" 19-23 Temmuz'da İÜ merkez yerleşkesi rektörlük binasında, 24-29 Temmuz'da ise ilgili fakültelerin kendi yerleşkelerinde devam edecek.



