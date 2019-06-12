İÜ'de Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler sertifika aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Dil Merkezi'nin verdiği eğitimle Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilere sertifikaları verildi.

Beyazıt Kampüsü'ndeki İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, öğrencileri tebrik etti.

Türkiye'nin uluslararası öğrenciler arasında bir marka haline gelmeye başladığını söyleyen Ak, "Yüksek öğretimde, dünyada doğduğu ülke dışında eğitim alan 5 milyon kişi var ve dünyadaki eğitim faaliyetlerini takip ettiğimizde bir psikolojik sınır var. 250-300 bin aralığı. Yani 250 bin öğrenciye siz ulaşmışsanız birinci grup ülkeler arasındasınız. Biz bu sayıda maalesef gerideydik. Yıllarca 45-48 bin aralığında kaldı. YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç'ın da üstün gayretiyle bu sayı 100 bini aştı. Şu anda 150 bin oldu. Yeni eğitim politikalarıyla da bahsettiğim eşiği çok yakın zamanda, belki 1-2 yıl içerisinde aşacağımızı umuyorum." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi'nin de uluslararası öğrenci konusunda öncü bir üniversite olduğunu vurgulayan Ak, "145 ülkeden 7 bin öğrencimiz var. Bunlar bulundukları ülkelerde karar alıcı pozisyonlarda olacaklar. Ülkelerini yöneten, etkileyen ve yönlendiren yetkin bireyler olacaklar. Bu da bizim üniversitemizin temel hedefleri içerisinde zaten." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yalçın Yılmaz ise "1 yılda toplam bin 200 öğrencimiz Türkçe öğreniyor. Ülkemizin uluslararası öğrenci politikasında bu son derece büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda böyle öncü bir kuruluş olmanın verdiği haklı gururla, İstanbul Üniversitesi'ne yakışır bir kurum olmanın verdiği heyecanla çok mutluyuz." dedi.

Ukrayna, Cezayir, Hindistan, İngiltere gibi birçok farklı ülkeden öğrencilerin sertifika aldığı törende, mini tiyatro gösterileri, piyano ve şiir dinletileri yapıldı. Uluslararası öğrencilerin oluşturduğu koro da Türkiye'nin farklı yörelerine ait türküleri seslendirdi.



