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"İÜ, basında en çok yer alan üniversite oldu"

İstanbul Üniversitesi'nin, 1 Ocak-31 Aralık 2018'de yapılan takip sonuçlarından derlenen verilere göre, 2018'de en çok haberi yapılan üniversite olduğu belirtildi-İÜ Kurumsal İletişim Direktörü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu:-"İstanbul Üniversitesi ile ilgili haber sayısı yüzde 800 artarak yılda 2 bin 800 haberden 23 bin 800 habere kadar çıktı. Haber sayılarında böyle bir artış yaşarken, aynı zamanda olumsuz haber sayısında yaşanan ciddi düşüş de büyük önem taşımaktadır"

07 Şubat 2019 Perşembe 16:28
"İÜ, basında en çok yer alan üniversite oldu"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) 2018 yılında en çok haberi yapılan üniversite olduğu bildirildi.

İÜ Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Medya Takip Merkezi’nin 1 Ocak-31 Aralık 2018'de yaptığı takip sonuçlarından derlenen verilere göre, İstanbul Üniversitesi'nin 2018 yılında en çok haberi yapılan üniversite olduğu belirtildi.

Açıklamada, 4 bini aşkın gazete ile dergi, 47 televizyon kanalı ve 10 bini aşkın haber sitesi üzerinden yapılan takip sonuçlarında İstanbul Üniversitesi'nin yazılı, görsel ve internet haberleri dahil olmak üzere toplamda 144 bin 416 habere konu olduğu kaydedildi.

İÜ ile ilgili yazılı basında 20 bin 568 haber yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Yazılı basında birinci sırada yer alan İstanbul Üniversitesi’ni Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi takip etti. İstanbul Üniversitesi 136 milyon 393 bin 270 lira reklam eşdeğerliliği ile yazılı basında reklam eşdeğerliliği en yüksek üniversite oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Kurumsal İletişim Direktörü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, üniversitelerinin kurumsal iletişim direktörlüğü aracılığı ile üniversite bünyesinde her alanda yapılan çalışmaların kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yolcu, üniversitenin kültür, sanat, spor alanlarında yaşanan önemli bilimsel gelişmelerini en hızlı ve en doğru şekilde kamuoyu ile paylaştığını, İÜ'nün son 12 yıllık süreçte bilim ve teknoloji alanında öne çıkan çalışmaları, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin başarıları ile basının gündeminde yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İstanbul Üniversitesi tarafından 2007-2018 yılları arasında 11 yıl süresince toplamda 5 bin 517 haberleştirilmiş basın bülteni medyaya servis edildi. Üniversitemizin değerli hocaları ile uzmanlaştıkları alanlarda özel haberler hazırlanarak basın ile paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi ile ilgili haber sayısı yüzde 800 artarak yılda 2 bin 800 haberden 23 bin 800 habere kadar çıktı. Haber sayılarında böyle bir artış yaşarken, aynı zamanda olumsuz haber sayısında yaşanan ciddi düşüş de büyük önem taşımaktadır. Üniversitemizin reklam eşdeğerliliği, basında en çok yer alan ilk 5 üniversitenin toplam reklam eşdeğerliliği içinde yüzde 35,48 gibi çok önemli bir paya sahiptir. Bizlere düşen, İstanbul Üniversitesi’nin sahip olduğu değerlere layık olmak için çok çalışmak ve dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de üniversitemizin başarı grafiğini yükseltmektir." değerlendirmesinde bulundu

- 144 bin 416 haber analiz edildi

İÜ'nün Kurumsal İletişim Planlaması, medyada her yıl değişen ve gelişen şartlar çerçevesinde Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılıyor. Yazılı, görsel ve internet medya çalışmaları ve medya ilişkileri, stratejik bir iletişim planı çerçevesinde yürütülüyor. Üniversitenin medya ilişkileri yönetilerek, sosyal medya hesapları ve internet sitesi güncel tutuluyor.

İstanbul Üniversitesi ile ilgili olarak 2018 yılında çıkan 144 bin 416 haberi analiz eden İÜ Kurumsal İletişim Direktörlüğü, İstanbul Üniversitesi ile ilgili çıkan haberlerin yazılı basında yüzde 100'ünün, internet medyasında yüzde 99'unun ve görsel basında yüzde 98'inin olumlu olduğunu saptadı.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:28
  1. HABER
  2. İÜ
  3. Prof. Dr. Ergün Yolcu
  4. üniversite

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