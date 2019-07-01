İÜ AUZEF sınav giriş yerleri belli oldu | İÜ AUZEF 2019 final sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı yaklaşan sınavla birlikte merak edilir oldu. Lisans öğrenimini uzaktan sürdüren adayların yakından takip ettiği AUZEF uzaktan öğretim bahar dönemi final sınavı için heyecan dorukta. "AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzaktan Lisans Eğitimi Bahar dönemi final sınavı ne zaman? AUZEF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?" gibi detayları merak edenler için işte ayrıntılar...

AUZEF 2019 Bahar dönemi final sınavları ne zaman?

AUZEF Bahar dönemi final sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

İÜ AUZEF 2019 -AUZEF Sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilmektedir. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları, Türkiye genelinde fakülte tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. 6-7 Temmuz 2019 tarihli İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Açık Öğretim Fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarının tarihleri daha önce sınav takvimi olarak üniversite tarafından açıklanmıştı.

AUZEF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AUZEF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF İnternet Adresi: http://auzef.istanbul.edu.tr/ Kayıt işlemi “Online Kayıt”, “Öğrenim Bedelini Ödeme” ve AUZEF tarafından yapılacak olan “Kesin Kayıt” adımlarından oluşmaktadır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.