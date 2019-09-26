0553 313 94 23

İTÜ'lü jeologlardan kritik İstanbul depremi uyarısı: Hemen önlem alınmalı

İstanbul Teknik Üniversitesi jeologları, İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından dikkat çeken uyarılar yaptı.

26 Eylül 2019 Perşembe 22:33
İTÜ'lü jeologlardan kritik İstanbul depremi uyarısı: Hemen önlem alınmalı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin jeologları İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Marmara Fayı üzerine uzun yıllardır uluslararası araştırmalar yürüten deprem uzmanları, Prof. Dr. A.M. Celal Şengör, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. M. Sinan Özeren ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş önemli açıklamalarda bulundu.

İTÜ'lü uzmanların 'Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi’nde bulunan ikincil kısmı ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu fay, davranışı her yerinde aynı olan bir fay değildir. Bazı yerlerinde fay üzerinde İngilizce’de 'creep' denen kaymaya benzer bir hareket ve bununla ilişkili küçük depremler olur" şeklindeki ifadelere yer verildi.

İTÜ'lü jeologların 'Marmara Fayı'yla ilgili açıklamaları şu şekilde devam etti:

"Bazı yerlerinde ise deprem neredeyse hiç olmaz. Marmara Fayı’nda gerçekleşen son büyük deprem 7.4 büyüklüğündeki 1999 İzmit depremidir ve bu depreme neden olan kırık İzmit Körfezi’nin içine doğru ilerlemiştir. Marmara Fayı üzerinde depremsellik yönünden suskun olan dolayısıyla kırılması beklenen ve ekteki Marmara denizi fay haritasında sismik boşluk olarak adlandırılan bir ucu Silivri açıklarında ve diğer ucu da Avcılar’ın güneyi olan Kumburgaz fay segmentidir. Deniz tabanında yapılan jeoloji, jeodezi ve sismoloji çalışmaları Kumburgaz fayının çok uzun bir süredir kırılmadığı, kilitli olduğu ve Marmara Denizi’nde olması beklenen depremin üzerinde olacağı düşünülen fay segmentidir."

"Bir an önce tedbir alınmalıdır"

İstanbul'da meydana gelen deprem için bir an önce önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yer bilimci uzmanları şu ifadelere yer verdi:

"Son iki gün içinde meydana gelen 4.6 ve 5.7 büyüklüğündeki iki depremin tam kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olması durumun kritikliğine işaret etmektedir. Sismoloji verilerine dayanarak, söz konusu iki deprem ve bunların arasında gerçekleşen artçıların tamamının, aynı mekanik kırılma süreci kapsamında gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Bilimsel göstergelere dayanarak, mevcut sismik aktivitenin dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde hareket edilmelidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 22:33
  1. İstanbul depremi son dakika haberleri
  2. son dakika İstanbul depremi
  3. deprem
  4. deprem oldu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Telefonlar ne zaman aramalara açılacak? Türk telekom, Turkcell, Vodafone ne dedi?
    1. Telefonlar ne zaman aramalara..
    2. İTÜ'lü jeologlardan kritik İstanbul..
    3. Peygamber Efendimiz büyük felaketler..
    4. Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz..
    5. Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener..
    6. Cübbeli Ahmet Hoca’dan deprem..
    7. Deprem anında neler yapılabilir?
    8. Uzmanlardan depremin psikolojik..
    9. İstanbul depremin ardından mobil..
    10. İstanbul'daki depremin ardından..
    11. Yarın (27 Eylül) Cuma günü cuma..
    12. Fuat Oktay açıkladı: İstanbul'da yarın..
    13. İstanbul'da büyük bir deprem olacak..
    14. Rusya'dan kritik hamle! Suriye'deki..
    15. ABD duyurdu: Esed kimyasal silah..
    16. Fay hattı nedir? İstanbul’da kaç tane..
    17. Depremin ardından kalp krizi geçiren..
    18. Kule'den pilotlara deprem uyarısı!..
    19. Sinekler tarafından kanları emilerek..
    20. İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarını..
    21. Cuma günü namaz için çağrı..
    22. O paylaşımlar ortalığı karıştırdı!..
    23. Kocaeli’nde yarın okullar tatil mi 27..
    24. Davutoğlu'ndan İstanbul depremi..
    25. İstanbul depremi röportaj esnasında..
    26. Yalova’da yarın okullar tatil mi 27..
    27. İstanbul'da yarın okullar tatil mi?..
    28. İstanbul'da yarın okullar tatil mi son..
    29. Bursa'da yarın okullar tatil mi 27..
    30. Karar yazarı Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü