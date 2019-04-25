İTÜ Göleti törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde yer alan İTÜ Gölet, VakıfBank’ın destekleriyle yapılan rekreasyon çalışmalarının ardından törenle açıldı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre üniversitenin "Yeşil Kampüs" çalışmaları kapsamında sürdürülen projelerden birisi olan "İTÜ Gölet Rekreasyon Projesi" 6 yıl süren çalışmalarının ardından kullanıma açıldı.

Kampüs içindeki saklı cennet olarak tabir edilen İTÜ Gölet, VakıfBank’ın desteğiyle yapılan çalışmalar ile yürüyüş parkuru, yeni ağaçlar ve endemik bitkilerle yeni görünümüne kavuştu.

Gölet, yapılan çalışmalarla birlikte etrafında egzersiz yapabilecek ideal yer haline gelirken, yeşil korular içerisinde ördeklerin ve martıların eşlik edeceği yürüyüş hattında kısa molalar vererek yürüyüşe devam edilebilecek. Gölet, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen, ders yoğunluğuna küçük bir ara verip nefes almak isteyen misafirlerini bekliyor.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 250 hektarlık bir alana yayılan yerleşkenin ''Yeşil Kampüs'' anlayışı ile peyzaj çalışmalarına 6 yıl önce başlandığını anımsattı. Karaca, şunları kaydetti:

''Sürdürülebilir peyzaj düzenleme çalışmalarına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Bölümü akademisyenlerinin ortak iş birliği ile başlanıldı. Yeşil kampüs projesi kapsamında, öğretim üyelerimizin danışmanlığında, katılımcı bir yöntemle çevre düzenlemelerinin ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutları ele alındı. Bu çalışmalardaki ilk amacımız, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nün içinde yer aldığı yeşil alanı korumak ve daha nitelikli hale getirmek oldu. Doğaya saygılı, sürdürülebilir, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu odaklı, bisiklet dostu bir yerleşke yaşamı amacıyla başlayan Yeşil Kampüs çalışmalarımız uluslararası sıralamalardaki yeriyle doğru adımlar atıldığını gösteriyor."

Uluslararası dünya yeşil kampüs sıralamaları yapan UI Greenmetric’de 719 üniversite içinde İTÜ'nün 67. sırada olduğunu belirten Karaca, Avrupa kategorisinde ise 32. sırada yer aldıklarını bildirdi.

- "Sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilir çevreden geçiyor"

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise konuşmasında, VakıfBank ile İTÜ’nün verimli iş birliğinin tarihi geçmişi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar birçok alanda sanat galerisindeki sergilerden, mezuniyet törenlerine kadar pek çok alanda birlikte çalıştık ama herhalde en kalıcı proje bu proje olsa gerek" dedi.

İTÜ’nün özel zamanlarında yanındaki güç olmanın her zaman gurur verdiğini aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki İTÜ gölet projesi yürüyüş parkuru, yeni ağaçlar ve endemik bitkilerle kampüsümüzü daha da güzelleştirecektir. Bugün itibarıyla Uluslararası Green Metric Yeşil Kampüs sıralamasında dünyada 67’nci, Avrupa’da ise 32’nci sırada bulunan İTÜ Ayazağa Kampüsüne katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bankamız, sermayesi ve köklerindeki kültür bakımından eşsiz bir markadır. Bu nedenle VakıfBank olarak ülkemizin ve dünyamızın geleceğine duyarlı olmayı vazife biliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilir çevreden geçiyor, bunu çok iyi biliyoruz. Yaptığımız bütün faaliyetlerin, attığımız her adımın doğrudan ve dolaylı çevresel etkisi olduğu bilinciyle çevre performansımızı sürekli takip ediyor ve iyileştiriyoruz. Finansman sağladığımız tüm projelerde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları ön koşulu oluşturuyor. Bu kapsamda enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji projelerine büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevreye karşı sorumluluk bilincimizle, yönetim sistemlerinde gerçekleştirdiğimiz köklü değişikliklerle tüm faaliyetlerimizde önemli iyileştirmeler yapıyoruz."

- "Gölet, Teknik Üniversite Ayazağa Kampüsü’nün kalbi"

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap ise "Burası sadece görüntü olarak doğayla iç içe olup rahatlayabileceğiniz bir yer gibi gözükse de diğer taraftan Teknik Üniversite’nin genetiğinde olan savunma sanayisine yapılacak hizmetlerde kullanılan bir su alanı olarak da kullanılıyor. Örneğin, sessiz, radara yakalanmayan bir denizaltının testleri de burada yapılabiliyor. Teknik Üniversite’ye de yakışan bu çok yönlülük oluyor.'' dedi.

İTÜ Göleti'nin Ayazağa Kampüsü’nün kalbi olduğunu ifade eden Kındap, şunları kaydetti:

''Çünkü burada biz yağmur suyunu topluyoruz. Küçük bir kaynak suyu var burayı besleyen ancak yeterli değil. Bütün kampüse yağan yağmuru bu gölete çekmeye çalışıyoruz. Kampüsün sürdürülebilir sulama sisteminin bir parçasıdır göletimiz. Kampüs içerisinde bulunan bütün güzel çiçekler ve ağaçların tamamı bu kampüs suyuyla sulanıyor. İTÜ, araştırmada ve eğitimde hep öncü oldu. Tekniğe dayalı çalışmalarımızı yaşam alanlarımıza yansıtıyoruz, örnek modeller geliştiriyoruz. Ayazağa Kampüsümüz başlı başına sürdürülebilirlik çalışmaları için bir modeldir. Bu açılış vesilesiyle başta VakıfBank olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz."



