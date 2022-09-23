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Tarih İttihatçıların, ‘Kabinede Sürekli Bir Ermeni Bulunacağına’ Söz Vermesi
Tarih

İttihatçıların, ‘Kabinede Sürekli Bir Ermeni Bulunacağına’ Söz Vermesi

23 Eylül'de Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? İttihatçıların, ‘Kabinede Sürekli Bir Ermeni Bulunacağına’ Söz Vermesi, Sınır Ötesi Operasyon Kararının Meclisten Geçmesi. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 06:30:00 - 2022-09-23 06:30:52
İttihatçıların, ‘Kabinede Sürekli Bir Ermeni Bulunacağına’ Söz Vermesi

23 Eylül 1909: İttihatçıların, ‘Kabinede Sürekli Bir Ermeni Bulunacağına’ Söz Vermesi 

İttihat ve Terakki Cemiyeti o günlerde masonlar ile Yahudilerin  kontrolündeydi. Osmanlı Devleti’nde Yahudilerin hiçbir zaman nazırlık yapmadıktan doğrudur. Buna karşılık, İttihatçı Yahudiler kilit bakanlıklarda müsteşar ve teknokrat olarak önemli mevkiler işgal etmişlerdi ve siyaset üretme konusundaki rolleri muhtemelen bakanınkinden daha fazlaydı. (Ahmad,1999:129) 

Kabinede Ermeni (ve Rum) nazırlara yer verilmesi konusundaki bir anlaşmanın, 23 Eylül tarihli The Times'ın (Londra) haber verilmişti. 


                     Hariciye Nazırı Gabriel Efendi Noradunciyan

23 Eylül 1909 tarihli The Times da, İttihatçıların, kabinede sürekli bir Ermeni bulunacağına söz verdikleri bir anlaşmanın yapıldığı haberini vermektedir.6 Ağustos 1908'den sonraki kabinelerde çoğunlukla bir Ermeni ya da Rum yer almış ve bunlar Nafıa, Orman, Maden ve Ziraat Nazırı olarak görev yapmışlardı. Ancak, Birinci Balkan Savaşı'nın kritik aylarında Hariciye Nazırı Gabriel Efendi Noradunciyan idi. İlk İttihatçı kabinede (23 Ocak-11 Haziran 1913) Rum yoktu; onun yerini önce Kutzo-Vlach (Batzarya Efendi), sonra da Suriyeli bir Protestan olan Süleyman Bustani almıştı. (Ahmad, 1999:118)

 

23 Eylül: 2017: Sınır Ötesi Operasyon Kararının Meclisten Geçmesi

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