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Kılıçdaroğlu - Akşener arasında 'Mansur Yavaş' krizi!

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ile birlikte yaptığı 'ittifak' görüşmesinin detaylarına ulaşıldı. İki muhalefet lideri yerel seçimlerde 13-14 büyükşehirde işbirliği yaparak ortak aday belirlemeyi planladıkları iddia edildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:35
Kılıçdaroğlu - Akşener arasında 'Mansur Yavaş' krizi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz akşam yaptıkları görüşmesinin ayrıntıları belli oldu. CNN Türk'te yer alan habere göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ lideri Akşener arasındaki görüşmede yerel seçimlerde yapılacak işbirliğinin Türkiye genelinde değil, bazı büyükşehirlerde yapılması yönünde olduğu ileri sürüldü.

Yeni anket yaptıracaklar

Haberde görüşmenin detayına ilişkin yer alan iddialar; Büyükşehirlerde iki parti ayrı ayrı seçime girerlerse kazanamayacakları, işbirliği içinde hareket ederlerse sonuç alabilecekleri ifade ediliyor. İki parti büyükşehirler için yeni anketler yapacak. Ardından heyetler bir araya gelecek, teknik çalışmalara öyle geçilecek.

İYİ Parti cephesine göre kısa sürede teknik görüşmelere geçilecek. İYİ Parti'ye göre 13-14 büyükşehirde güç birliğine gidilirse sonuç alınabilecek. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana; bunlar arasında sıralanıyor.

Mansur Yavaş krizi çıkabilir

İttifakta en zor denklemin Ankara olacağı ileri sürüldü. Akşener için kırmızı çizgi olan Ankara'nın İYİ Parti'de olmasını istiyor. Ancak Mansur Yavaş'ın yaptığı son açıklamalar; 24 yıllık partizanlıktan ders alınmadığı, genel başkanların uzlaşıp kendilerine gelmesi gerektiği mesajları her iki lideri de incittiği ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla artık Mansur Yavaş isminin Ankara'da ikinci, üçüncü, dördüncü planda olduğunun altı çiziliyor. Bir başka isim üzerinden de iki parti işbirliğine gidebilir iddiası dillendirildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:35
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Adana
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Meral Akşener

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