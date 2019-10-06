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İttifakta büyük çatlak! İYİ Parti’den İmamoğlu’na sert tepki

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplu taşıma araçlarına astığı Çince tabelaya tepki gösteren İYİ Parti, “Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var yoksa İstanbul'a Çinli turistler akın etti de kimsenin haberi mi yok?” diye tepki gösterdi.

06 Ekim 2019 Pazar 17:28
İttifakta büyük çatlak! İYİ Parti’den İmamoğlu’na sert tepki

24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde ittifak yapan İYİ Parti ve CHP iş birliğindeki çatlak gün geçtikçe büyüyor.

Takvim’in haberine göre CHP ile İYİ Parti arasında HDP yakınlaşması ile başlayan gerginlik İBB'in Çince tabela uygulaması ile iyice derinleşti. 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul'da desteklediği CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplu taşıma araçlarına astığı Çince tabelaya İYİ Parti’den tepki geldi.

Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmünü hatırlatan İYİ Parti, "Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var yoksa İstanbul'a Çinli turistler akın etti de kimsenin haberi mi yok?" diye sordu.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti, "Çin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin dilini, dinini ve kültürünü yasaklamışken, İBB'nin otobüs duraklarına Çince tabela koymasının amacını anlayamadık. Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var yoksa İstanbul'a Çinli turistler akın etti de kimsenin haberi mi yok?" ifadelerini kullandı.

CHP-HDP yakınlaşması İYİ Parti’yi iş birliğinden uzaklaştırmıştı

23 Haziran seçimlerinden sonra CHP'nin HDP ile yakınlaşması, Türkiye karşıtı Suriye konferansı düzenleyip YPG'li isimlerin de çağırılması İYİ Parti kanadından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İttifak ile ilgili konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan katıldığı canlı yayında ittifakla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, 'Eğer CHP kurumsal olarak ben HDP ile devam edeceğim' derse biz yokuz dedi" şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde TBMM resepsiyonunda bir araya gelen CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin ayrı masalarda oturması dikkat çekmişti.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 17:28
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. İYİ Parti
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  6. Çin
  7. Çince tabela uygulaması
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  • OFLU BABAOFLU BABA14 dk önce
    TURKLERECINDEISKENCEYAPANCINHUKUMETINIIMAMOGLUODULLENDIRMESINMIADAMUYGURTURKLERINEYAPILANISKENCEYEDUYDUGUMUTLULUGUANLATMISKOLUNACINCEYASASINCIN DIYEDOVMEYAPTIRIRSAHICSASIRMAYIN

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