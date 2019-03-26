0553 313 94 23

"İttifaklarını sakladılar ama HDP dayanamadı, ifşa etti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Bunlar biliyorsunuz HDP ile olan ittifaklarını sakladılar ama HDP dayanamadı, ifşa etti, HDP dayanamadı, 'biz ortağız' dedi. Hatta broşür bastırdı, dağıttı"- "Zillet ittifakı dediğimiz bu ittifak, 31 Mart günü millet tarafından ağır bir yenilgiye uğratılacaktır"

26 Mart 2019 Salı 22:36
"İttifaklarını sakladılar ama HDP dayanamadı, ifşa etti"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bunlar biliyorsunuz HDP ile olan ittifaklarını sakladılar ama HDP dayanamadı, ifşa etti, HDP dayanamadı, 'biz ortağız' dedi. Hatta broşür bastırdı, dağıttı." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle Serhend Vakfı, Birlik Vakfı, Geylani Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği ve Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret etti.

Ziyaretlerinde vakıf ve dernek temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet eden Ünal, vatandaşların dilek ve temennileri dinledi.

Ünal, daha sonra Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesini ziyaret ederek, sendikacı ve iş adamlarıyla buluştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ile AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu Seçim ofislerinde vatandaşlara seçimlerin önemini anlattı.

Ünal, AK Parti Onikişubat Seçim Ofisindeki konuşmasında, KMTSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Son haftanın seçimler açısından çok kıymetli ve kritik olduğunu dile getiren Ünal, Kahramanmaraş olarak bu defa büyükşehirler arasında en yüksek oyu alan il olacaklarını belirtti.

- "Cumhur İttifakı, bir gönül ittifakıdır"

Kendilerine Millet İttifakı diyen bir masabaşı ve seçim ittifakıyla Cumhur İttifakı'nı birbiriyle kıyaslamamak gerektiğini söyleyen Ünal, "Çünkü Cumhur İttifakı bir gönül ittifakıdır. 15 Temmuz gecesi bu milletin bekasını muhafaza etmek için sokağa çıkmış ve sağında, solunda kim olduğuna bakmadan çıplak elleriyle bu devleti tutmuş, devlet olmuş bir milleti konuşuyoruz." dedi.

- "Zillet ittifakı yenilgiye uğratılacaktır"

"Kendilerine Millet İttifakı diyen masabaşı pazarlık ittifakının paydaşlarına iyi bakılması gerekir" ifadesini kullanan Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Birinci paydaşı Cumhuriyet Halk Partisi. Ne yapmış? 15 Temmuz darbesine 'kontrollü darbe, tiyatro' demiş. O gece yakalanan FETÖ'cüleri yargılayan mahkemeleri, hakimleri, savcıları aşağılamış. Sözde İYİ Parti'ye bakalım. O gece bu millete silah sıkmış, asker kisveli FETÖ'cülere 'hapisteki Mehmetçik' diyebilecek kadar gaflet içine düşmüş. Bunlar biliyorsunuz, HDP ile olan ittifaklarını sakladılar ama HDP dayanamadı, ifşa etti, HDP dayanamadı, 'biz ortağız' dedi. Hatta broşür bastırdı, dağıttı. Broşüre de 'halk ayaklanması' yazmışlar. Bu dört partinin logolarını koymuşlar. Maalesef tabanı ülke hassasiyetiyle dolu ama yönetimi bu millete dair bütün hassasiyetlerini kaybetmiş gözüken Saadet Partisi... Bu sözünü ettiğim zihniyetlerinden dolayı zillet ittifakı dediğimiz bu ittifak, 31 Mart günü millet tarafından ağır bir yenilgiye uğratılacaktır. Bunun da merkezi Kahramanmaraş olacaktır. En güçlü ses de Kahramanmaraş'tan çıkacaktır. İstiklal şehri olarak en kesin kararı veren il Kahramanmaraş olacaktır."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:36
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. CHP
  3. cumhur ittifakı
  4. HDP
  5. İyi Parti
  6. millet ittifakı
  7. Saadet Partisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya Meksika'dan özür dilemeyecek
    1. İspanya Meksika'dan özür dilemeyecek
    2. "Sarıyer'in mülkiyet ve tapu..
    3. Malatya'da eğlence merkezinde silahlı..
    4. Minibüs kazasında ölenlerin kimlikleri..
    5. Meral Akşener’den Mehmet Tosun’a tam..
    6. Erdoğan, Dünya Tiyatrolar Günü'nü özel..
    7. Ürdün Meclisinden hükumete çağrı:..
    8. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    9. ABD'de acil durum ilan edildi
    10. Trentino Itas kupasını aldı
    11. Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’na..
    12. "Yüksek Seçim Kurulunu derhal..
    13. Bakan Ersoy: “Türkiye Cumhuriyeti..
    14. Özel öğrenciler floorcurling..
    15. Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire..
    16. Erdoğan: "Sizi Cudi'de inlerinizde..
    17. CHP'li vekilden skandal açıklama!..
    18. Nahda Lideri Gannuşi'den Başbakan..
    19. Erdoğan: "Bu adamın (Kılıçdaroğlu)..
    20. Erdoğan: "Seçimlerden sonra..
    21. "Kaza kavşağı"nda önlem alınsın talebi
    22. İsrail'de füze uyarı sistemleri..
    23. Erdoğan: "(Golan Tepeleri) AB bunu..
    24. Erdoğan: "(Golan Tepeleri) AB bunu..
    25. Erdoğan: "İstanbul'da 3 milyon Kürt..
    26. Bakan Selçuk, Siirt’te iş adamlarıyla..
    27. GÜNCELLEME - Konya'da trafik kazası: 2..
    28. Erdoğan: "Çok çalışacağız. Hele hele..
    29. AK Parti'den Evliya Çelebi'li reklam..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi