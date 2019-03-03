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"İttifaklara sahip çıkmamız, geliştirmemiz gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- (Cumhur İttifakı) "Yeni cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden sonra biliyorsunuz artık bu tarz ittifakların oluşması gerekiyor. Bu tarz ittifaklara sahip çıkmamız, geliştirmemiz gerekiyor"- "İnşallah 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı Mersin'de zaferle netice alacak. Bunu hep birlikte kutlayacağız. Biz 13 ilçeyi de Büyükşehir Belediye Başkanlığını da alabilecek güçteyiz ve alacağız"

03 Mart 2019 Pazar 17:52
"İttifaklara sahip çıkmamız, geliştirmemiz gerekiyor"

MERSİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, (Cumhur İttifakı) "Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden sonra biliyorsunuz artık bu tarz ittifakların oluşması gerekiyor. Bu tarz ittifaklara sahip çıkmamız, geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret eden Ersoy, Mersin'de turizmin gelişmesi için birçok proje hazırlandığını, bunları hayata geçirebilmek için bir takım ziyaretler yaptıklarını belirtti.

Partililerin heyecanının seçimle bitmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Bu bir maraton, 100 metre koşusu değil. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Mersin'i geliştirmek istiyorsak mutlaka bu seçimleri kazanmamız, başarıyla bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Ersoy, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden sonra biliyorsunuz artık bu tarz ittifakların oluşması gerekiyor. Bu tarz ittifaklara sahip çıkmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Burada da çok başarılı bir örneği siz oluşturuyorsunuz, gösteriyorsunuz. Çabalarınız takdire değer. İttifakla çok faydalı bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. İnşallah diğer şehirlere de örnek bir çalışma olacak. Sizden de beklentimiz bu heyecanınızın sonuca ermesi ve 31 Mart günü bunu taçlandırmanız. İnşallah mahcup olmayacağız. Hep beraber bu başarıya imza atacaksınız."

- "Bunu milletimiz oluşturdu"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da 2015 yılından itibaren Mersin'de geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimiyle milletin Cumhur İttifakını oluşturduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Bunu milletimiz oluşturdu. Cumhur İttifakının Türkiyemizin istikbali ve istiklali açısından son derece önemli olduğunu sizler de bizler de biliyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı Mersin'de zaferle netice alacak. Bunu hep birlikte kutlayacağız. Biz 13 ilçeyi de büyükşehir belediye başkanlığını da alabilecek güçteyiz ve alacağız."

Ersoy ve Elvan sonrasında esnaf ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:52
  1. Mersin

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