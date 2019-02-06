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"İttifaklar siyasette her zaman istenen sonucu vermiyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Biz gördük ki ittifaklar siyasette her zaman istenen sonucu vermiyor. İki kere iki, siyasette her zaman dört etmiyor. Bazen üç, bazen beş ediyor"- "Türkiye'nin yeni bir oluşum beklentisi içinde olduğu kanaatinde değilim. Eğer Türkiye'de bir arayış varsa biz sanki o arayışın muhatabıyız gibi geliyor"

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:50
"İttifaklar siyasette her zaman istenen sonucu vermiyor"

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz gördük ki ittifaklar siyasette her zaman istenen sonucu vermiyor. İki kere iki, siyasette her zaman dört etmiyor. Bazen üç, bazen beş ediyor." dedi.

Karamollaoğlu, basın yayın organlarının Ankara temsilcileri ve muhabirleriyle bir otelde düzenlediği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçim çalışmalarını iki ana başlıkta sürdüreceklerinin altını çizen Karamollaoğlu, "Derdimiz, memleketimizin huzura kavuşması, birlik ve beraberlik içinde olmamız ve farklı kanaat ve görüşlerde olsak bile kucaklaşabilmemizdir. Nihayetinde bu ülke hepimizin." diye konuştu.

- Yerelde seçimde ittifaklar

Temel Karamollaoğlu, yerel seçim öncesi partilerin yaptığı ittifaklara ilişkin soruya, "Saadet Partisi, Türkiye'de bütün belediye seçimlerinde aday gösterme gayretinde olan tek partidir. Hiçbir partinin lehine bir yerde seçimden çekilmiş değiliz." cevabını verdi.

Yerel seçimlerde ittifak olmayacağını ancak "Bazı bölgelerde dirsek temasları olabilir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Biz gördük ki ittifaklar siyasette her zaman istenen sonucu vermiyor. İki kere iki, siyasette her zaman dört etmiyor. Bazen üç, bazen beş ediyor. Bundan dolayı ittifaklara girerken çok dikkatli olmak icap eder. Mahalli seçimler olması hasebiyle de bunu yapamadık. Genel seçimlerde de beklediğimiz oyu alamadık. CHP'de kendi beklentisinin biraz altında bir oyla seçimden çıktı."

Karamollaoğlu, soru üzerine yeni parti kuracağı iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile temasları olmadığını bildirdi. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin yeni bir oluşum beklentisi içinde olduğu kanaatinde değilim. Eğer Türkiye'de bir arayış varsa biz sanki o arayışın muhatabıyız gibi geliyor. Türkiye'deki problemlerin çözümüne yönelik fikirlerimiz çok net ve kapımız da herkese açık." ifadesini kullandı.

Partisinin Kocaeli Dilovası adayı Ercan Dalkılıç'a HDP'nin aday çıkarmayarak destek vereceği iddiasına ilişkin soru üzerine Temel Karamollaoğlu, "HDP bizim gündemimizde yok, vatandaş var. Seçim bölgesinde daha önce kime oy vermiş olursa olsun, her seçmenin oyunu istiyoruz. Seçim başka türlü kazanılmaz." dedi.




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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:50
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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