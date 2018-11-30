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"İttifak görüşmeleri ilerliyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "(Yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri) İlerliyor. Son bıraktığımda ilerliyordu. İki gündür İstanbul'dayım. Dolayısıyla son görüşmelerle ilgili bilgim yok"- "Silahlı terör örgütü üzerinden bir ayrışma için yola çıkanlara yönelik başından itibaren çok net bir tavrım var. O sürüyor. Partimin de tavrı budur"

30 Kasım 2018 Cuma 22:29
"İttifak görüşmeleri ilerliyor"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde ittifak görüşmelerine ilişkin, "İlerliyor. Son bıraktığımda ilerliyordu. İki gündür İstanbul'dayım. Dolayısıyla son görüşmelerle ilgili bilgim yok." dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konferansında konuşan Akşener, İYİ Parti'nin kurulma sürecini anlattı.

"Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz" sorusuna Akşener, cumhuriyetin somut hedeflerini ve demokrasiyi sınıflar arası geçirgenliğin en yüksek olduğu sistem olarak tanımladığını dile getirerek, İzmit'in köyünde doğmuş bir memurun kızı olarak Türkiye'de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturduğunu anımsattı.

Türk modernitesinin kadın üzerinden şekillendiğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

"Daha sonra cumhuriyetle kavgası olanların da kavga öznesi yine kadın olmuştur. Başörtülü kızlarla başı açıkların kendi aralarında hiç kavgası olmadı. Adamlar sizi özne yaparak, kavga ettiler. Başı açık da başı kapalı da özne oldu. Bunun yaşanmadığı bir Türkiye isterim. Herkesin gözden kaçırdığı şey, şu anda Türkiye'de sınıflar arası geçirgenlik sıfıra yaklaştı. Eskiden siyasi ayrışmalar vardı. Şimdi ise etnik ve mezhep aidiyetlerinin tümünü ortadan kaldıran bir ayrışmamız var. Keşke siyasi ayrışmamız olabilse. O zaman birbirimizi ikna edebiliriz. Birbirinizi ikna etmemiz gerekmiyor ama anlamamız şart. Biz her türlü aidiyetimize saygı duymak zorundayız."

- "Silahlı terör örgütü üzerinden yapılan ayrışmalara tavrım net"

Meral Akşener, "Silahlı terör örgütü üzerinden bir ayrışma için yola çıkanlara yönelik başından itibaren çok net bir tavrım var. O sürüyor. Partimin de tavrı budur. Müthiş istismar edilen bir konu da budur. Bu konu da sahtekarlık alanı ve çok rahat politika yapılıyor." dedi.

Kürtçenin okullarda okutulmasının sakıncalı olup olmaması sorusu üzerine ise Akşener, her insanın ana dilinin kutsal olduğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini belirtti.

İnsanların ana dilini öğrenmesinde bir sakınca olmadığını dile getiren Akşener, "Eğitimin içinde eğer eğitim dili olarak kullanırsanız, o sizin üniter yapınızla alakalı bir tercihtir. Ben ona karşıyım. Öğrenilmesiyle ilgili yolların açık tutulması gerektiğini elbette kabul ediyorum. Bu başka bir şey." değerlendirmesini yaptı.

- İttifak görüşmeleri

Gazetecilerin "İttifak ne durumda, görüşmeler nasıl ilerliyor?" sorusuna Akşener, "İlerliyor. Son bıraktığımda ilerliyordu. İki gündür İstanbul'dayım. Dolayısıyla son görüşmelerle ilgili bilgim yok." yanıtını verdi.

Akşener, MHP'nin aday çıkarmayacağı illerde meclis üyeleri için koalisyon söylentisinin sorulması üzerine ise "Onu ben ne bileyim? Ayrı partinin ne yapacağına dair bir bilgim, fikrim yok. Dolayısıyla herhangi bir yorum yapma imkanım yok. Ne karar verirlerse kendi teşkilatlarını, kendi taraftarlarını ilgilendiren bir konu." ifadelerini kullandı.

"Koalisyon devri kapandı söylemi gelmişti. Şimdi yerel seçimde tekrar gündem." sorusu üzerine de Akşener, "Sayın Erdoğan'ın kurduğu AK Parti 2002 yılından beri yenilmez armadaydı. Hem 24 Haziran seçimlerinde hem şimdi yerel seçimlere giderken Sayın Erdoğan'ın partisinin o yenilmez armada algısını darmadağın olmuş, yaşlanmış, bastonsuz gezemeyen bir ihtiyara benzetiyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:29
  1. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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