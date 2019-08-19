İttifak dedikleri bu olsa gerek!

Ali Er

Gazetelere baktığımızda sol tandanslı sözde devlet, millet aşığı ama özüne baktığınızda birilerinin maşası olduğunu gördüğümüz gazetelerde bir haber dikkatimi çekti.. Haber şu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın eşleri buluşmuşlar.. Haberde ‘Kadınlar Buluşması’ şeklinde süslü püslü şekilde lanse edilmiş... Neresinden bakalım şu olaya şimdi nasıl yorumlayayım diye bakarken, aklıma birden eskiler geldi.. Eskileri karıştırmak her zaman insanların yapması gereken ince bir davranış diye düşünüyorum. Sizi hayata bağlar, hayatın ta kendisi olduğunu hatırlarsınız..

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş!... Başak Demirtaş bir öğretmen ama nasıl bir öğretmen maşallah yani... Geçtiğimiz zaman diliminde bu öğretmen hanımımız Milli Eğitim Bakanlığından 774 gün rapor almış! Aldığı bu rapor sayısı 4 öğretim yılına denk geliyor ve Diyarbakır Sur’da Yeşilli Ortaokuluna uğramadan paraları cebine atabilen vicdanlı (!) bir öğretmenimiz.. Sayın İBB başkanının kıymetli eşleri ise, 15 Temmuz hain darbesinde yüzlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz ve yüzlerce yaralımızın olduğu o günlerde “Ülkemizin beyin ölümü gerçekleşmiştir, başımız sağolsun” diyerek tweet atmıştır.. Allah aşkına söyler misiniz bu hanımlar buluşsa ne olur, buluşmasa ne olur, bunlar sosyal mesaj verse ne olur, vermese ne olur.. Böyle bir zihniyetteki insanların buluşması bize ne katabilir?.. Kimin kimlerle ittifak yaptığını ve nasıl bir sarmal ilişkiler yumağında olduğunu sizlere bir hatırlatayım dedim..