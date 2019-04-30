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İTSO’dan vefâ gecesi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), kuruluşundan itibaren görev yapmış oda yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu ve meclis üyelerine yönelik “vefâ gecesi” düzenledi.

30 Nisan 2019 Salı 14:54
İTSO’dan vefâ gecesi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), kuruluşundan itibaren görev yapmış oda yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu ve meclis üyelerine yönelik “vefâ gecesi” düzenledi.


Orhan İnegöl Köftecisi’nde düzenlenen vefâ gecesine geçmişte İTSO’da görev yapmış oda yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile şu an görev yapmakta olan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı programın sonunda eski başkanlara ve üyelere geçmişte verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.


Yavuz Uğurdağ, “1890 yılından itibaren odamızda yönetim kurulu başkanlığı, meclis başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, meclis üyeliği ve genel sekreterlik görevlerinde bulunmuş ve halen hayatta olan tüm üyelerimizi toplamak istedik. 1890 denince tam 129 yıl önceye gidiyoruz. Türkiye’nin ilk kurulan ticaret ve sanayi odalarından birisiyiz. Ancak odamızın 1955 yılında yaşadığı tâlihsiz yangın felâketinden sonra eski verileri elde edemedik ve 1955’ten itibaren çok ciddi şekilde çalışarak tespit ettiğimiz hayatta olan meclis üyelerimizle bir araya gelmiş olduk. Bizleri kırmayarak davetimize icâbet eden tüm büyüklerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum.175 davetliyle vefâ gecemizi düzenliyoruz. Odamızda 1955-2019 yılları arasında 12 yönetim kurulu başkanı, 17 meclis başkanı, 32 meclis başkan vekili, 28 yönetim kurulu başkan yardımcısı, 98 yönetim kurulu üyesi ve 421 meclis üyemiz görev almıştır. Büyüklerimizi genç kardeşlerimizle bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamak istedik” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:54
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