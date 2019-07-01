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İTO'ya göre fiyat artışları

İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 2,09 azaldı - Kentte, haziranda yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 16,62, toptan fiyatlar ise yüzde 19,31 yükseldi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
İTO'ya göre fiyat artışları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 2,09 azaldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 17,67 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 22,95 yükseldi.

İstanbul'da, haziranda perakende fiyatlarda yüzde 0,98'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 2,09'luk düşüş kaydedildi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,62, toptan fiyatlarda yüzde 19,31 yükseliş yaşandı.


- Sektörel bazda değişim oranları


Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 2,58, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,79, giyimde yüzde 0,11, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,01 artış yaşandı. Bu dönemde perakende fiyatlar, gıdada yüzde 2,28, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,51 ve konutta ise yüzde 0,39 azaldı.

Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise mensucatta yüzde 0,64, inşaatta yüzde 0,61 artarken, gıdada yüzde 2,93, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,61, kimyevi maddelerde yüzde 2,42, madenlerde yüzde 2,27, yakacak ve enerji maddelerinde ise yüzde 0,25 geriledi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
  1. Enflasyon
  2. İTO
  3. perakende fiyatlar
  4. toptan fiyatlar

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