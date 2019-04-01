0553 313 94 23

İTO'ya göre fiyat artışları

İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar yüzde 0,71 arttı - Kentte, martta yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 17,74, toptan fiyatlar ise yüzde 23,36 yükseldi

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:33
İTO'ya göre fiyat artışları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, mart ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mart 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 15,90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21,04 yükseldi.

İstanbul'da, martta perakende fiyatlarda yüzde 0,75'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,71'lik artış kaydedildi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 17,74, toptan fiyatlarda yüzde 23,36 yükseliş yaşandı.


- Sektörel bazda değişim oranları


Perakende fiyatlar, martta bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 2,84, diğer harcamalarda yüzde 1,22, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,15, gıdada yüzde 0,92, konutta yüzde 0,47, ev eşyasında yüzde 0,23 arttı.

Bu dönemde perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1'lik, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,21'lik azaldı.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise kimyevi maddelerde yüzde 2,37, madenler grubunda yüzde 2,18, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,53, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,44, inşaat malzemelerinde yüzde 0,93, mensucatta yüzde 0,11 artarken, gıda maddelerinde yüzde 0,05 azalış kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:33
  1. Enflasyon
  2. İTO
  3. perakende fiyatlar
  4. toptan fiyatlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca’ya Judo ve spor eğitim uzmanı atandı
    1. Kumluca’ya Judo ve spor eğitim uzmanı..
    2. Ev tadilatında insan iskeleti bulundu
    3. Silifke "Mücahit Aktan" dedi
    4. Rektör Çakar, “Erken teşhis önemli”
    5. Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray..
    6. KTO Başkanı Gülsoy: "Bundan sonra..
    7. Başarılı karate hakemi Uğur Kobaş’a..
    8. Engelsiz yüreklerden jandarmaya ziyaret
    9. Çin’de hortum şişme trambolinleri..
    10. Kayserigaz’dan engelsiz yaşama destek
    11. Fransa'da yaşlılar evinde felaket! 4..
    12. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal..
    13. Seçim sonrası iş dünyasından çağrı!
    14. Müftü Şahin Güven: "Akşam namazı..
    15. Düzce’de ihracat yüzde 65,9 arttı,..
    16. Niğde’de İlçelerde seçim sonuçları
    17. Gediz ’Muharrem Akçadurak devam’ dedi
    18. Çavdarhisar yeniden ’Halil Başer’ dedi
    19. Diş çekimleri çene yapısını bozabilir
    20. CHP’li Oran: "Herkesle barışık olarak..
    21. AK Parti İstanbul'da 39 ilçenin..
    22. Hugo Rodallega ve Nwakaeme Türkiye’nin..
    23. Başkan Genç, “halkımızın dediği oldu”
    24. Kepez’den öğrencilere sıfır atık..
    25. Yüreğir, "Kocaispir" dedi
    26. Fransa, Suriye ve Irak’taki DEAŞ’lı..
    27. Aydın Büyükşehirde kesin olmayan..
    28. Avrupa Konseyi temsilcisinden seçim..
    29. Sandal, zaferini vatandaşlarla kutladı
    30. İTO'ya göre fiyat artışları
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İmamoğlu'nun sevinç görüntüleri ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun sevinç görüntüleri ortaya çıktı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları