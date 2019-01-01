İTO’dan Tarihi Yarımada’ya kimlik katacak projeler

İstanbul’da çok önemli turizm yatırımlarının olduğunu söyleyen Avdagiç, Fatih Belediyesi ile yapılabilecek projelere değindi. İşte Avdagiç’in uluslararası yatırımcıları da İstanbul’a çekebilecek girişimlere dair açıklamaları:

Turizmde çıtayı yükseltmeliyiz

İstanbul’da artan turizme bağlı olarak turizm yatırımları da daha cazip hale geldi. Geçen yıl 13.4 milyon kişi ağırladık. Bu seneki hedefimiz ve beklentimiz, hiç abartmadan söylüyorum; 14 milyonu yakalayacağımızı öngörüyorum. Buna bağlı olarak geçen sene fiyatlarımız yüzde 11 arttı İstanbul’da. Ama hâlâ İstanbul’da 5 yıldızlı otel fiyatları Avrupa ölçeğine göre ucuz. Bu anlamda İstanbul’a gelen turist sayısını hem nicelik hem de nitelik olarak artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) üzerinden İstanbul’daki kongre turizmini artırma konusunda ciddi çalışmalarımız var.

Galataport moral verecek

Bu sene uzun bir aradan sonra ilk defa 20-21 kurvaziyer gelecek İstanbul’a. Bu sene daha Galataport devreye girmedi, Yenikapı’dan sonra Zeytinburnu tarafına da yeni bir liman yapamadık henüz. Sarayburnu’nda bu 21 kurvaziyeri karşılayacağız. Ümit ediyoruz ki, hızlıca Galataport’un da devreye girmesiyle İstanbul’da yine kurvaziyer ticareti de öne çıkacak. Kurvaziyer ticareti şu anlamda önemli, biliyorsunuz Nuruosmaniyi’de tamamen o turistlere hitap eden önemli bir ticaret vardı. Orada daha nitelikli, daha pahalı, katma değeri yüksek olan o grubu tekrar İstanbul’a getirmemiz lazım. Artık Salıpazarı’yla da yetinmememiz lazım.

Kapalıçarşı bundan 8-9 yıl önce 240 bin 250 bin ziyaretçi alıyordu günde, şu anda 120 bin ziyaretçi alıyor günde. Şimdi bu bence üzerinde kafa yormamız gereken bir şey. Tamam birtakım büyük AVM’ler yaptık orada, iyi gelir sağlıyoruz, yabancılar para harcıyor ama en büyük AVM’de 300 dükkan var, bu dükkanların yarısı yabancı markalar ama Kapalıçarşı’da 2 bin 400 dükkan ve bunların 2 bin 399’u değil, 2 bin 400’ü de yerli ve milli. Bir de böyle bir şey var. Dolayısıyla burada bu anlamda yarı yarıya düşen bu rakamı tekrar yukarıya doğru çekmek için, oradaki tüccarla esnafla beraber ve tabii ki belediyemizle beraber bir süreç yürütmeliyiz. Ayrıca Çemberlitaş’taki otoparkı boşaltmakta yarar var.