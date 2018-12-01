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İTO verilerine göre, İstanbul'da kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,61, toptan fiyatlaryüzde 24,57 arttı
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:07
Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:07
İTO
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