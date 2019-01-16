İTO, meslek liselilere hamilik yapıyor! Eğitimli eleman açığına son verecek hamle

İstanbul Ticaret Odası (İTO), II. Abdülhamid döneminde her okulun bir sanayi kuruluşuna emanet edildiği modelin benzerini, yeni proje ile uyguluyor. Bu projede İTO, okulları bir Oda Meclis Üyesine emanet ederek hamilik yapıyor. Elektrikten metale, mobilyadan otomasyona kadar onlarca alanda öğrenci yetiştiren mesleki ve teknik liselerin artık kendi alanlarından işadamı hamileri var.

54 okul projede

İTO’nun, 8 okulla başlattığı uygulamada hami olunan okul sayısı 54’e yükseldi. Mesleki liselerin ihtiyaçlarını tespit edip gerekli makine ve teçhizat eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olan hamiler, gençlerin kendi mesleklerindeki firmalarla irtibat kurmalarına da kolaylık sağlıyor. Böylece reel sektörün ihtiyaçlarının okullarda karşılık bulması sağlanıyor.

Modern atölyeler

Sektörden hamilerin desteğiyle eğitim kalitesini yükselten okulların öğrencileri de daha modern atölyelerde daha heyecanla çalışarak meslek edinmeye daha hevesli oluyor. Sahadaki işe daha hazırlıklı olarak mezun olan gençler, hem bireysel başarı hem takım çalışmalarıyla yeni başarılara imza atıyor.

Hamilerin desteğinde ufku açılan öğrenciler, üretime yönelik uygulama tecrübelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası projelerle okullarını temsil ediyorlar. Bu değişim, yeni sınıflara da örnek olarak, okul-sanayi işbirliğinin başarı ivmesini destekliyor.

Maçka’da gelecek için kıymetli yatırım

Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Projesi’nin uygulandığı okullardan biri de Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulda 22 derslik, 4 Bilişim Teknolojileri Sınıfı ve 24 atölye mevcut. Okulda, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, gazetecilik, radyo ve televizyon, sanat tasarım alanları bulunuyor. Proje kapsamında, İTO Takım Tezgâhları ve Otomasyon Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mehmet Akif Özyurt okula hamilik yapıyor. 1987’de mezun olduğu kendi okuluna hamilik yapan Özyurt “Üretim sistemleri dönüşüyor, üç boyutlu yazıcı modeline kayıyor. CNC yerine bu akım başladı. Bu örnekteki gibi geleceği görmemiz lazım. Bunun için de piyasa ile okulları yakınlaştıracağız. Hamilik de bu amaca hizmet ediyor” dedi.

İyi eğitim geleceğe yatırım

Bugün iş yerlerinde mesleğini konuşturan binlerce gencin Maçka’dan mezun olduğunu söyleyen Mehmet Akif Özyurt, “İmalat aşamasında görev yapan vasıflı teknik elemanların yanı sıra üniversiteye devam edenlerden üst düzey yöneticiler de bu okuldan mezun. Örneğin Ford’un genel müdürü de Maçkalı. Dolayısıyla bu okullarımızın öğrencilerinin iyi yetişmesi için harcadığımız bu çabayı, sektörlerimizin geleceği için çok kıymetli bir yatırım olarak görüyorum” diye konuştu.

Öğrenciler işi okulda öğreniyor

Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Biricik, okulun, İTO’nun hamilik uygulamasından büyük fayda gördüğünü söyledi. Bilir “Radyo ve Televizyon Alanı ile Sanat Tasarım’da hamimizden büyük destek gördük. Stüdyomuzun cihazları tamamlandı ışık sistemi kurularak gerçek bir uygulama alanına dönüştü. Maçka’da CNC makinesi yoktu, İTO’nun hamiliği sayesinde CNC makinesini atölyemize koyduk. Hamilik sayesinde öğretim kalitesi çok fark etti. Öğrencilerimiz artık sanayide karşılaşacağı makinelerle çalışmayı öğrenerek mezun oluyor. Öğrencilerimiz robotik yarışması olan FRC’de elemeleri geçerek ABD’ye giden ilk Türk lisesi oldu. Şimdi de atölyede yeni yarışma için robotlarını yapmaya başladılar” dedi.

Çözüm anahtarı oldu

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Serkan Gür, “İTO ile el ele yürüttüğümüz bu proje Türkiye için de model oldu. İTO’nun bize verdiği destek mesleki eğitimin yönünü değiştirdi. Bunu birlikte başardık” dedi. Sektörlerin istediği adamı kazanmak için sektörle birlikte yürümekten başka yol olmadığını vurgulayan Gür, “Sektörlerin okula yaklaştırılması lazımdı. Hami uygulamasıyla bunu başardık. Bu projeyi mesleki eğitimde çözüm anahtarı olarak görüyorum. Aynı zamanda mesleki eğitimin tekrar yapılandırılmasında önemli bir model” şeklinde konuştu.

II. Abdülhamid Han’ın modeli yaşatılıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın kuruluşuna 1882’de fermanıyla öncülük eden Sultan II. Abdülhamid Han, iş dünyasına nizam verecek düzenlemeleri yaparken, memleketin ihtiyacı olan eğitimli insanların yetişmesi için de önemli adımlar attı. O dönemde Kanun-i Esasi’yle ilköğretim ve temel eğitim zorunlu hale getirilirken hem askeri hem beşeri alanda, bugünün köklü eğitim kurumları olan okular açıldı. 1883’te Sultanahmet Ticaret Mekteb-i Âlisi’ni kuran II. Abdülhamid, 1885’te İTO’yu okulun hamisi ilan etti. O tarihten itibaren İTO, okulun ihtiyaçlarıyla ve mezunlarıyla yakından ilgilendi. Oda, Türkiye’nin o dönem ihtiyaç duyduğu vasıflı teknik eleman ihtiyacının karşılanması için yeni okulların açılmasına da öncülük etti. Bugün de İTO’nun sahiplendiği okul-sanayi işbirliği vizyonu, II. Abdülhamid döneminde tecrübe edilmiş modele dayanıyor.